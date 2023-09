Da je Hugh Hefner oboževal lepa dekleta, ni nobena skrivnost, da pa je obenem sovražil rdečo šminko, je nekoliko manj znano dejstvo. Eno njegovih nekdanjih deklet Holly Madison je pred kratkim razkrila, zakaj je pokojnega ustanovitelja Playboyja omenjeni odtenek tako zelo motil, in priznala, da je bila to ena njegovih taktik, s katerimi je nadziral svoja dekleta.

Manekenke in modeli, pa tudi Playboyeve zajčice so na javnih prireditvah, slikanjih in modnih revijah vedno do potankosti naličene. Nekatere se same, druge pač sledijo modnim trendom, odločijo za rdeč odtenek šminke. A nekaterim moškim to ni všeč in eden tistih, ki je rdečo šminko naravnost sovražil, je bil tudi Hugh Hefner.

icon-expand Holly Madison je razkrila, zakaj je Hugh Hefner sovražil rdečo šminko. FOTO: Profimedia

Pokojni ustanovitelj Playboyja, ki je slovel po svoji navdušenosti nad mladimi dekleti, je namreč svojim zajčicam uporabo rdeče šminke prepovedal. "Sovražil je rdečo šminko," je nedavno razkrilo eno njegovih nekdanjih deklet Holly Madison. "To je bila njegova taktika nadzora," je še dejala zvezdnica v podkastu Ahead of the Curve.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

43-letnica, ki se je z razvpitim zvezdnikom razšla leta 2008 po sedmih letih, je med drugim razkrila, da se podjetnik ni pritoževal nad barvo šminke, dokler je bila ena od novih deklet. "Ko sem bila čisto nova, sem nekajkrat izbrala rdečo šminko, pa mi ni nič rekel, saj je z novimi dekleti vedno lepo ravnal. Dejansko je bilo tako, da višje, kot si v 'kultu', slabše ravnajo s tabo, ker želijo, da se novi ljudje povežejo in začutijo," je še razkrila.

Ko je začela sedemletno zvezo s Hefnerjem, pa se je vse spremenilo. "Do približno šestih mesecev, ko sem živela v njegovi spalnici in sem bila glavno dekle, ni bilo nič hudega," je povedala in dodala, da je nato vpil nanjo, če se je odločila za rdečo šminko. "Ni mu bilo všeč, saj je želel, da smo ženske videti mlade in sveže ter da so naši obrazi 'nedolžni'. Vsako z rdečo šminko je opisal kot staro, zrelo žensko," je povedala in poudarila, da tako ni imel več občutka, da ima mlado dekle, zveza pa se mu je zdela preveč 'legalna'.