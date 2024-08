Zakaj je Jimmy Kimmel zavrnil vodenje oskarjev?

Jimmy Kimmel je nedavno gostoval v podkastu Politickin' , kjer je Gavinu Newsomu zaupal, zakaj je zavrnil vodenje oskarjev. Kimmel, ki bi podelitev v primeru sprejete ponudbe povezoval že petič, je dejal: "Odločil sem se, da se s tem letos ne želim ukvarjati. Lani je bilo tega preveč. Na koncu vse odlagaš do oskarjev, nato pa moraš narediti vse, kar si obljubil da boš naredil. Bil sem dvakrat, leta 2017 in 2018, šlo je dobro. Delal sem še dve leti, 2023 in 2024, šlo je dobro. Mislim, da si bom vzel malo odmora."

Priznal je, da je težko usklajevati delo voditelja pogovorne oddaje in vse priprave, ki gredo v vodenje velikega projekta, kot so oskarji. "Nisem dober v usklajevanju. Res nisem. To ni ena od mojih prednosti," je dejal in pojasnil, da v vodenje oskarjev da vse svoje moči. "Zjutraj in zvečer razmišljam o tem in ko imam ideje, jih želim razvijati in potem se mi moja oddaja zdi nadloga. Vsi naši pisci iz oddaje delajo na oskarjih, zato jih to moti. To je zabavno početi in dober občutek je, ko je šlo dobro, toda zame je bilo preveč, da bi to počel tri leta zapored."

Ne samo Kimmel, ponudbo za vodenje oskarjev je zavrnil tudi John Mulaney. Iskanje povezovalca za prireditev, ki se bo odvila 2. marca prihodnje leto, se tako nadaljuje. Izvršni direktor akademije Bill Kramer je v junijskem pogovoru za Variety med drugim povedal, da ne glede na to, kdo bo prihodnje leto vodil podelitev, želijo nadaljevati s tonom podelitve, ki ga je zastavil Kimmel in je osredinjen na praznovanje, spoštovanje, humor in veliko ljubezen do filmov. "Imamo nekaj odličnih možnosti," je dodal.