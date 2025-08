Zakaj je Khloe Kardashian prevzela skrbništvo nad bratom nekdanjega partnerja?

"S Tristanovo mamo smo postale tako dobri prijateljici," je dejala in dodala: "Z Andreo sva imeli tako dober odnos in pomagala sem ji pri Amarjevem zdravju. Imela je vprašanja, potrebovala je povezave do določenih zdravnikov in jaz sem ji pri tem pomagala."

41-letnica, ki ima s Tristanom sedemletno hčer True in triletnega sina Tatuma, je razkrila, da je bila "vključena v vse Amarijeve zdravstvene preglede", saj trpi za hudo obliko epilepsije. Košarkar je osem mesecev po mamini smrti dobil začasno skrbništvo nad mlajšim bratom, kar mu je omogočilo, da se je Amari preselil v Kalifornijo.