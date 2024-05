Zakaj je kralj Karel ob prvem javnem nastopu nosil kravato z dinozavri?

Kralj Karel III. se je v torek kljub bolezni vrnil v javnosti. Britanski monarh, ki se trenutno še vedno zdravi zaradi raka, ki so mu ga odkrili januarja med zdravljenjem prostate, je obiskal Center za zdravljenje raka v Londonu. Pozornim opazovalcem pa seveda ni ostalo skrito dejstvo, da si je 75-letnik za takšno priložnost omislil prav posebno kravato. Na njen so bili namreč dinozavri.

Kralj Karel III. se je kljub bolezni vrnil k svojim javnim dolžnostim. V torek se je tako prvič po februarju, ko je naznanil svoj boj proti raku in napovedal umik zaradi zdravljenja, pojavil v javnosti. Za vrnitev je izbral obisk Centra za zdravljenje raka v Londonu, ki ga je obiskal skupaj z ženo kraljico Camillo. Za takšno priložnost pa je izbral tudi prav posebno kravato.

Kralj Karel je za svoj prvi javni nastop izbral rožnato kravato z dinozavri. FOTO: AP icon-expand

Pozorni opazovalci so takoj opazili, da se je britanski monarh odločil za rožnato kravato z motivom dinozavrov, natančneje T-Rexov. In zakaj je kralj izbral prav to kravato, ko pa ima v svoji omari zagotovo številne druge, ki bi bile za obisk bolnišnice morda bolj primerne? Po poročanju Daily Maila omenjena kravata 75-letniku zelo veliko pomeni. Za božično darilo naj bi mu jo namreč podaril eden od njegovih vnukov, najverjetneje princ Louis, ki dinozavre preprosto obožuje. Govori se tudi, da je kravata del interne šale med družinskimi člani, saj Rex v latinščini pomeni kralj.

To sicer ni bilo prvič, da je monarh za pojavljanje v javnosti izbral to kravato. Nosil jo je že januarja lani, ko je obiskal grofijo Greater Manchester in nekaj mesecev kasneje v Sandringhamu, ko je prišel k maši.