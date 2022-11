Zakaj je Lily-Rose Depp molčala ob sodni sagi Depp proti Heard?

Hčerka slavnega igralca Johnnyja Deppa je več mesecev po sodni bitki med nekdanjima zakoncema Johnnyjem Deppom in Amber Heard razkrila, zakaj je ves čas molčala. Lily-Rose Depp je povedala, da ne želi, da se je ljudje spominjajo po moških v njenem življenju, temveč po tem, kar bo naredila sama. Prav tako se ne čuti upravičene do tega, da bi v omenjeni sodni sagi izražala svoje mnenje.

Lily-Rose Depp je ves čas sodnega boja med svojim očetom Johnnyjem Deppom in Amber Heard molčala. "To so zelo osebne stvari in ne počutim se upravičene do tega, da izražam svoje mnenje o tej zadevi," je nedavno povedala za revijo Elle in dodala, da tega tudi v prihodnosti ne želi komentirati.

Ko se je 23-letnica odločila, da se distancira od sodne bitke, se je nanjo na družbenih omrežjih zgrnil plaz kritik. Nekateri oboževalci so ji zato odločno stopili v bran. "Nikomur nisi dolžna razlagati svojega mnenja, pustite jo pri miru," je bil le eden od komentarjev v podporo Lily-Rose. Manekenka je med sojenjem, ki je trajalo od aprila do junija, le enkrat prekinila svoj molk z objavo fotografije na Instagramu ob svojem rojstnem dnevu.

Igralka in model si želi, da bi jo ljudje poznali po njenem delu. "Želim si, da bi me ljudje poznali po tem, kar počnem, in ne potem, kar počnejo ljudje v mojem življenju. Pa naj bo to oče ali pa moji fantje. Pripravljena sem, da me definirajo stvari, ki jih naredim sama," je odločno zatrdila.