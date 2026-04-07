Tuja scena

Zakaj je Margot Robbie v filmu želela nastopiti gola?

Los Angeles, 07. 04. 2026 06.00 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
K.A.
Margot Robbie in Leonardo DiCaprio v filmu Volk z Wall Streeta.

Margot Robbie je s filmom Volk z Wall Streeta doživela igralski preboj, o katerem je sanjala. Čeprav bi se zdelo, da je šele takrat postala zaupanja vredna oziroma kredibilna igralka, pa je imela pri samem scenariju v resnici pomembno vlogo. V enem od zadnjih intervjujev se je spominjala snemanja filma iz leta 2013 in razkrila, da je bila ona tista, ki je vztrajala, da v enem od prizorov nastopi gola.

Pred filmom Volk z Wall Streeta ni bila pretirano znana igralka, a jo je film, pod katerega se kot režiser podpisuje sloviti Martin Scorsese, izstrelil med zvezde. Margot Robbie takrat sicer ni vedela, da bo s filmom, ki ji je ponudil prvo glavno vlogo, postala ena najbolj zaželenih igralk Hollywooda, a si je upala povedati svoje mnenje in s tem tudi vplivala na spremembo scenarija samega filma.

Volk z Wall Streeta - Brez dotikanja (Margot & Leo)
Volk z Wall Streeta - Brez dotikanja (Margot & Leo)
FOTO: You Tube

Med gostovanjem v podcastu Talking Pictures se je spominjala snemanja filma iz leta 2013 in razkrila, da je vztrajala pri tem, da v enem od prizorov z Leonardom DiCapriom nastopi gola. "Bistvo vloge in prizora je, da sem gola, ker je to glavni adut lika," je povedala in dodala, da ji je režiser sicer predlagal, da lahko nosi kopalni plašč, če ji je neudobno. Gre za prizor, v katerem zapeljuje moškega, po imenu Jordan, ki ga upodablja DiCaprio.

Preberi še Margot Robbie: Zaradi filma Volk z Wall Streeta se brat ni pogovarjal z mano

Ni pa šlo samo za ta prizor, zaradi njene ideje oziroma predloga so v scenarij dodali dodatno sceno spolnega odnosa med njo in Jordanom. "Po prvotnem scenariju bi morala samo vstopiti v njegovo pisarno in reči, da si želim ločitve in to bi bilo to," je povedala, a so potem scenarij, večer pred snemanjem, skupaj z režiserjem in soigralcem, spremenili. "Zaklenili smo se v sobo in do treh ponoči razmišljali o spremembi. Tako smo prišli do ideje, da pred ločitvijo še enkrat 'skočiva med rjuhe'," je dejala. Njene besede sta potrdila tudi Scorsese in DiCaprio.

Margot Robbie in Leonardo DiCaprio v filmu Volk z Wall Streeta.
Margot Robbie in Leonardo DiCaprio v filmu Volk z Wall Streeta.
FOTO: Profimedia

Kot je še povedala igralka, je bilo vzdušje na setu izjemno sproščeno in ustvarjalno, zato si je sploh 'upala' predlagati spremembe. "Snemanje je trajalo dolge mesece in med ekipo se je razvila kemija in občutek, da je vse mogoče," je prepričana. Prav zato so lahko improvizirali in iskali nove rešitve, kar je močno vplivalo na končni izdelek in dodalo filmu pristnost in globino. Spremembe, ki jih je predlagala sama, pa so poskrbele tudi za prepoznavnost lika. Njena odločitev, da bo gola, ni bila le drzno dejanje, temveč globoko premišljen korak, s katerim je poudarila glavni adut Naomi, njeno moč in odločnost.

Preberi še Margot Robbie: Strah me je bilo, da sem premalo seksi za vlogo Naomi

Med gostovanjem v podcastu se je Margot spominjala tudi priprav na samo snemanje in vaje. Razkrila je anekdoto o tem, kako se je nenadoma domislila, da bi poljubila Leonarda DiCapria. A kot je bila po eni strani navdušena, je bila po drugi strani popolnoma brezbrižna. "Pomislila sem, da bi ga lahko zdaj poljubila in to bi bilo super. Komaj čakam, da to povem prijateljicam. Potem sem si premislila, ah ne," je dejala.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Margot Robbie Volk z Wall Streeta Leonardo DiCaprio Martin Scorsese nude scene filmske vloge scenarij akterstvo

