Zakaj je Matt Damon v filmu Odiseja potreboval dvojnika?

Matt Damon v filmu Odiseja navdušuje v izjemni formi, njegovo izklesano telo pa je posledica rednih treningov, ki jih priljubljeni igralec nikoli ne izpusti. A kljub odlični telesni pripravljenosti je zvezdnik priznal, da njegove mišice niso bile dovolj za potrebe filma – potreboval je namreč dvojnika.

Matt Damon v filmu Odiseja FOTO: Profimedia

Kot je 55-letnik zaupal v podcastu z Joshem Horowitzem, so nekateri bližnji posnetki njegovega telesa v resnici telo njegovega dvojnika. "Nekaj bicepsov, za katere prejemam pohvale, sploh ni mojih," je priznal in dodal, da je produkcija, ki ji je z režijsko palico tokrat poveljeval sloviti Christopher Nolan, vključevala kompleksne vizualne trike, pri čemer so za določene posnetke potrebovali kaskaderje, ki so ustrezali specifičnim fizičnim parametrom.

Matt Damon med snemanjem filma Odiseja. FOTO: Profimedia

Izpostavil je prizor snemanja scen z mitskimi Lestrigonci, kjer so bili vsi izbrani igralci visoki okoli dva metra, zaradi bolj prepričljive igre pa je bilo bolje, da Damona v boju upodobi dvojnik. Še posebej presenetljivo pa je dejstvo, da je njegovega dvojnika igrala ženska. "Bila je ženska z izjemno natreniranimi rokami, nadomeščala pa me je v prizorih, ko je bilo treba poudariti moč mojega lika. Treba ji je priznati, da je res dobra," je razkril zvezdnik, ki je obenem še dodal, da še nikoli ni videl ženske s tako 'velikimi' rokami.

Matt Damon z režiserjem Christopherjem Nolanom in soigralko Anne Hathaway. FOTO: Profimedia

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Proces transformacije v Odiseja je bil za igralca v omenjenem filmu eden fizično najbolj zahtevnih projektov v njegovi dolgoletni karieri. "Priprave v zrelih letih se razlikujejo od tistih v mladosti, saj telo zahteva več časa in discipline. Moj cilj je bil doseči natrenirano in močno postavo, kar mi je uspelo s striktno dieto in intenzivno telovadbo," je razkril in dodal, da mu je takrat tehtnica pokazala le 76 kilogramov, kar je njegova teža iz srednješolskih dni. Poudaril je, da kljub temu, da film uporablja vizualne učinke in kaskaderje, ostaja napor, ki ga sam vloži v svojo fizično prezenco, ključen za avtentičnost lika na velikem platnu.