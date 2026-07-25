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Zakaj je Matt Damon v filmu Odiseja potreboval dvojnika?

Los Angeles, 25. 07. 2026 07.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
K.A.
Matt Damon med snemanjem filma Odiseja.

V filmu Odiseja trenutno spremljamo izjemno izklesanega in postavnega Odiseja v podobi igralca Matta Damona. Slavni zvezdnik je eden od tistih, ki se pri 55 letih lahko pohvali z zelo natreniranim telesom, a je med snemanjem filma vseeno potreboval dvojnika. Čeprav je težko verjeti, je igralec imel vseeno premalo mišic.

Matt Damon v filmu Odiseja navdušuje v izjemni formi, njegovo izklesano telo pa je posledica rednih treningov, ki jih priljubljeni igralec nikoli ne izpusti. A kljub odlični telesni pripravljenosti je zvezdnik priznal, da njegove mišice niso bile dovolj za potrebe filma – potreboval je namreč dvojnika.

Matt Damon v filmu Odiseja
Matt Damon v filmu Odiseja
FOTO: Profimedia

Kot je 55-letnik zaupal v podcastu z Joshem Horowitzem, so nekateri bližnji posnetki njegovega telesa v resnici telo njegovega dvojnika. "Nekaj bicepsov, za katere prejemam pohvale, sploh ni mojih," je priznal in dodal, da je produkcija, ki ji je z režijsko palico tokrat poveljeval sloviti Christopher Nolan, vključevala kompleksne vizualne trike, pri čemer so za določene posnetke potrebovali kaskaderje, ki so ustrezali specifičnim fizičnim parametrom.

Matt Damon med snemanjem filma Odiseja.
Matt Damon med snemanjem filma Odiseja.
FOTO: Profimedia

Izpostavil je prizor snemanja scen z mitskimi Lestrigonci, kjer so bili vsi izbrani igralci visoki okoli dva metra, zaradi bolj prepričljive igre pa je bilo bolje, da Damona v boju upodobi dvojnik. Še posebej presenetljivo pa je dejstvo, da je njegovega dvojnika igrala ženska. "Bila je ženska z izjemno natreniranimi rokami, nadomeščala pa me je v prizorih, ko je bilo treba poudariti moč mojega lika. Treba ji je priznati, da je res dobra," je razkril zvezdnik, ki je obenem še dodal, da še nikoli ni videl ženske s tako 'velikimi' rokami.

Matt Damon z režiserjem Christopherjem Nolanom in soigralko Anne Hathaway.
Matt Damon z režiserjem Christopherjem Nolanom in soigralko Anne Hathaway.
FOTO: Profimedia
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Proces transformacije v Odiseja je bil za igralca v omenjenem filmu eden fizično najbolj zahtevnih projektov v njegovi dolgoletni karieri. "Priprave v zrelih letih se razlikujejo od tistih v mladosti, saj telo zahteva več časa in discipline. Moj cilj je bil doseči natrenirano in močno postavo, kar mi je uspelo s striktno dieto in intenzivno telovadbo," je razkril in dodal, da mu je takrat tehtnica pokazala le 76 kilogramov, kar je njegova teža iz srednješolskih dni. Poudaril je, da kljub temu, da film uporablja vizualne učinke in kaskaderje, ostaja napor, ki ga sam vloži v svojo fizično prezenco, ključen za avtentičnost lika na velikem platnu.

Preberi še Vzpon Odiseje: Nolanov spektakel že podira rekorde

Nolanova reinterpretacija Odiseje je sicer trenutno najbolj vroč film v kinematografih, ki že podira rekorde gledanosti, sila naklonjeni pa so mu tudi kritiki. Zasedbo filma sestavljajo zvezdniki svetovnega formata, kot so Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway in Robert Pattinson. Pridružili so se jim še Charlize Theron, Lupita Nyong'o, Elliot Page, Jon Bernthal ter glasbenik Travis Scott, kar kaže na to, da film cilja na vizualno in zvočno bogato izkušnjo. Gre za produkcijo, ki kljub začetnim kritikam v času nastajanja zdaj postaja ena najbolj pričakovanih zgodb, predvsem zaradi predanosti vseh vpletenih igralcev k uresničitvi režiserjeve vizije.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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