Zakaj je Michelle Obama v resnici objela kraljico?

Michelle Obama, nekdanja prva dama Združenih držav Amerike, je v svoji knjigi Postati (Becoming) razkrila, zakaj je leta 2009, ko sta s soprogom Barrackom Obamoprvič obiskala britanski kraljevi dvor, objela kraljico Elizabeto: ''Takratno dejanje je bilo povsem refleksno. Svojo roko sem okoli kraljičinih ramen položila potem, ko sva se strinjali o tem, da so čevlji z visoko peto zelo neudobni.'' Nekdanja prva dama opisuje nadaljni dogodek z besedami: ''Kraljica me je pogledala in dejala, da sem zelo visoka, na to pa sem ji odgovorila: No, čevlji mi vsekakor dodajo nekaj centimetrov višine. Nato mi je dejala: Ti čevlji delujejo neprijetni, kajne?''

Tako sta torej nekdanja prva dama ZDA in britanska kraljica stkali nevidno vez, prek katere sta premostili začetno zadrego. Kot je dejala Obamova v svoji knjigi, sta bili v tistem trenutku zgolj ''dve utrujeni ženski, nezadovoljni s svojimi čevlji.'' Njena roka, ki se je znašla na kraljičinih ramenih, je takrat sprožila številne polemike o tem, ali je morda s svojo sicer prijateljsko gesto prekršila kraljevi protokol.

Sodeč po dogodku, ki je sledil v letu 2016, je kraljica ostala naklonjena soprogi nekdanjega predsednika ZDA. Michelle je namreč v svoji knjigi zapisala, da sta z Barrackom leta 2016 ponovno obiskala britanski kraljevi dvor in da sta bila takrat resnično pripravljena na vse – prebrala sta si celoten protokol in točno vedela, kaj je primerno in kaj ne. A je vseeno prišlo do zadrege. Med njihovo vožnjo z avtomobilom je namreč veljalo pravilo, da naj bi Michelle delila sprednji sedež s princem Charlesom, ki je vozil, Barrack pa je sedel na zadnjih sedežih s kraljico.