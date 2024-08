Zakaj je Naomi Osaka na odprtem prvenstvu ZDA odeta v pentlje?

V intervjuju za New York Times je pojasnila, da je moda eden od načinov, s katerimi si dvigne samozavest med tekmovanjem. "Ko nosim nekaj, za kar čutim, da je dobra oprava, se definitivno počutim bolj samozavestno." Njena dekliška oprava je poklon njenim japonskim koreninam. "Spomnim se enega svojih prvih obiskov Japonske. Tam sem videla toliko volančkov in pentelj. Ko sem na igrišču, zase ne bi dejala, da sem dekliška, vendar se nagibam k res lepim in ljubkim stvarem. Mislim, da je nekaj zelo lepega v tem, da to poudarjamo."

Pentlje prav tako simbolizirajo njen način igranja. "Moja trenerka giba je pravzaprav balerina, ki prav tako skrbi za moje duševno zdravje. Preden sem jo spoznala, sem mislila, da so balerine le zelo gibljive, a kasneje sem spoznala, da so tudi zelo močne." Zeleno-belo opravo in opravo v črni barvi je zanjo ustvarila znana športna znamka: "Zelena barva mi daje mir in spokojnost. Mislim, da ti barve dajo moč," je še povedala športnica in dodala, da se je v črni počutila kot črni panter. "Ko si nadenem opravo, se transformiram," je zaključila.