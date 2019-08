Zakaj je Pink svoji osemletni hčerki lase pobarvala na modro?

Potem, ko je na svojem Instagram profilu delila sliko pobarvane in nasmejane hčerke, ter objavo pospremila z zapisom, v katerem je zakrila, da je Maxwell za spremembo barve las navdušil film Potomci iz leta 2011, je med pozitivnimi požela tudi številne negativne komentarje – med drugim, da je slaba mama, ker je hčerki tako zgodaj začela uničevati lase s kemijo.

Pink, ki je bila v preteklosti že večkrat tarča kritik in opazk, da so njene fotografije otrok neprimerne, se je svoji znanki postavila v bran z gesto, ki je povedala več kot tisoč besed. Svoji osemletni hčerki Willowje lase pobarvala z modro barvo, postopek barvanja in končni rezultat pa delila na Instagramu in pospremila z zapisom: ''Na ušesa mi je prišlo, da so se na Jessico Simpson usule kritike, ker je svoji sedemletni hčerki dovolila, da se pobarva. Zato se mi je zdelo primerno deliti, kaj smo ustvarili včeraj.''