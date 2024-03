Zakaj je princesa Catherine diagnozo raka sporočila brez princa Williama?

"Sedaj je bolj kot kadar koli osredotočen na to, da ima njegova soproga zasebnost, ki jo potrebuje za popolno okrevanje, ter da so njegovi otroci zaščiteni pred razumljivim interesom javnosti." Kljub temu da je tako soproga kot otroke v video nagovoru omenila, je princesa po besedah vira čutila, da mora o raku spregovoriti sama. "Ona in princ sta potrebovala čas, da sta predelala novico, ona je potrebovala čas za okrevanje po operaciji in čas, da pove otrokom. To jo je vodilo."

Princ George, princesa Charlotte in princ Louis so bili v času objave video sporočila že na velikonočnih počitnicah, kar ni bilo naključje. S tem so namreč zagotovili, da bo družina skupaj nekaj dni, preden se otroci ponovno vrnejo v javnost. "Z Williamom sva delala vse, kar je v najini moči, da bi to zasebno prebrodila in uredila v dobro naše mlade družine," je v video nagovoru dejala Catherine in pojasnila, da sta z bodočim angleškim kraljem potrebovala čas, da sta trem majhnim otrokom pojasnila situacijo na zanje primeren način in jim zagotovila, da bo z njo vse v redu.

Ta konec tedna bosta William in Catherine ter njuni trije otroci preskočili velikonočno tradicijo in se ne bodo udeležili tradicionalnega velikonočnega bogoslužja kraljeve družine v kapeli svetega Jurija. Namesto tega bo mlada družina konec tedna preživela doma, stran od radovednih oči javnosti.