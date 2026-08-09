Zakaj je producentka Hollandu in Zendayi svetovala, naj se ne zaljubita?

Kaj je poleg dejstva, da so vsi trije nosili modro-rdeči pajkov kostum, skupno Tobeyju Maguireju, Andrewju Garfieldu in Tomu Hollandu? Vsi trije igralci so ljubezen do svoje simpatije v filmu, MJ oziroma Gwen, zaživeli tudi v resničnem življenju, saj so v svojih soigralkah našli tudi partnerice zunaj filmskih kamer.

Ljubezen, ki se je razvila v poroko - Tom Holland in Zendaya. FOTO: Profimedia

Le Tomu in njegovi dragi Zendayi pa je ljubezen uspelo ohraniti ter jo nedavno celo okronati s poroko. Novopečena zakonca je sicer pred ljubeznijo zunaj filma že pred snemanjem prvega skupnega filma o Spider-Manu svarila glavna producentka Amy Pascal. "Ko sem dobila Toma in Zendayo, sem jima takoj zabičala, naj ne hodita," je povedala na eni od premier novega filma Spider-Man: Nov dan.

Kirsten Dunst in Tobey Maguire ter Emma Stone in Andrew Garfield FOTO: Profimedia

Zgodovina kaže, da Pascalova ni bila brez razloga skeptična. Že v preteklosti smo bili priča podobnim situacijam, ki so povzročale skrbi studiem. Maguire in Kirsten Dunst sta začela razmerje med snemanjem prvega filma leta 2002, a sta se razšla še pred začetkom produkcije drugega dela. Podobno se je zgodilo z Garfieldom in Emmo Stone. Vsakič znova so producenti skušali preprečiti ta trend, saj morebiten razhod vpliva na dinamiko na snemanju in poznejše promocijske turneje.

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Med pogovorom z enim od novinarjev je producentka nato vseeno priznala, da se vzorec skozi vse filme pač ponavlja in da pri tem ne more pomagati nihče. "Tobey in Kirsten sta bila skupaj, Andrew in Emma sta bila skupaj, in tudi Peter in MJ se vedno znova zaljubita. To je nekaj, proti čemur enostavno ne moremo nič," se je zasmejala.