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Tuja scena

Zakaj je producentka Hollandu in Zendayi svetovala, naj se ne zaljubita?

London, 09. 08. 2026 07.00 pred enim dnevom 2 min branja 2

Avtor:
K.A.
Zakonca sta se po dolgem času skupaj pojavila na rdeči preprogi.

Ljubezen na filmskih platnih se pogosto prenese tudi v resnično življenje. Vsaj v primeru vseh treh igralcev, ki so igrali Spider-Mana, je bilo tako, a le pri Tomu Hollandu se je ljubezenska pravljica z njegovo Zendayo spremenila v zakon. Pred snemanjem prvega filma pa ju je producentka Amy Pascal vseeno svarila, naj se raje na zaljubita.

Kaj je poleg dejstva, da so vsi trije nosili modro-rdeči pajkov kostum, skupno Tobeyju Maguireju, Andrewju Garfieldu in Tomu Hollandu? Vsi trije igralci so ljubezen do svoje simpatije v filmu, MJ oziroma Gwen, zaživeli tudi v resničnem življenju, saj so v svojih soigralkah našli tudi partnerice zunaj filmskih kamer.

Ljubezen, ki se je razvila v poroko - Tom Holland in Zendaya.
Ljubezen, ki se je razvila v poroko - Tom Holland in Zendaya.
FOTO: Profimedia

Le Tomu in njegovi dragi Zendayi pa je ljubezen uspelo ohraniti ter jo nedavno celo okronati s poroko. Novopečena zakonca je sicer pred ljubeznijo zunaj filma že pred snemanjem prvega skupnega filma o Spider-Manu svarila glavna producentka Amy Pascal. "Ko sem dobila Toma in Zendayo, sem jima takoj zabičala, naj ne hodita," je povedala na eni od premier novega filma Spider-Man: Nov dan.

Kirsten Dunst in Tobey Maguire ter Emma Stone in Andrew Garfield
Kirsten Dunst in Tobey Maguire ter Emma Stone in Andrew Garfield
FOTO: Profimedia

Zgodovina kaže, da Pascalova ni bila brez razloga skeptična. Že v preteklosti smo bili priča podobnim situacijam, ki so povzročale skrbi studiem. Maguire in Kirsten Dunst sta začela razmerje med snemanjem prvega filma leta 2002, a sta se razšla še pred začetkom produkcije drugega dela. Podobno se je zgodilo z Garfieldom in Emmo Stone. Vsakič znova so producenti skušali preprečiti ta trend, saj morebiten razhod vpliva na dinamiko na snemanju in poznejše promocijske turneje.

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Med pogovorom z enim od novinarjev je producentka nato vseeno priznala, da se vzorec skozi vse filme pač ponavlja in da pri tem ne more pomagati nihče. "Tobey in Kirsten sta bila skupaj, Andrew in Emma sta bila skupaj, in tudi Peter in MJ se vedno znova zaljubita. To je nekaj, proti čemur enostavno ne moremo nič," se je zasmejala.

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Ljubezensko razmerje med Hollandom in Zendayo je sicer od nekdaj ovito v tančico skrivnosti, saj zaljubljenca svojega zasebnega življenja do zdaj nikoli nista javno komentirala. Znano je, da sta se prvič srečala na avdiciji leta 2016, kjer se je med njima takoj razvila neverjetna kemija. Da je težko zanikati njuno medsebojno energijo, je priznala tudi Amy Pascal. A končni rezultat kljubovanja producentskim nasvetom je več kot jasen – film je doživel ogromen uspeh, njuno razmerje pa velja za eno najmočnejših v filmski industriji.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Spider-Man Tom Holland Zendaya Amy Pascal filmska produkcija hollywoodske romance

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Amor Fati
09. 08. 2026 13.00
Stripi so po naravi zelo zelo depresivni. Sploh od Spajdermana. Ko se bitka proti zlikovcem enkrat konča, se lahko vidi notranja bitka s katero se Spajderman dnevno spopada. In ta bitka je nedolžna nekomu, ki se na te reči sploh ne spozna, ali pa zelo resna nekomu, ki se na te reči dejansko spozna. To berejo mali otroci, ki iščejo superjunaka v Spajdermanovih očeh. Peter Parker ni samo superjunak, ampak tudi eden od najbolj depresivnih superjunakov.
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Vojko Kos
09. 08. 2026 08.05
Smešen par.
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