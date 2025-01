Zakaj je Renee Zellweger potrebovala šest let premora od igralstva?

Zvezdnica je priznala, da je bila v obdobju, ko je opazila, da je na vsakem snemanju žalostna. "Dolgočasilo me je. Medtem ko sem delala, sem opazila, da sem žalostna in da to nisem jaz. Šlo je za ponavljanje istih čustvenih izkušenj," je povedala za britanski Vogue. Kot je dejala, se je zato odločila, da za šest let opusti igranje. V vmesnem času se je posvetila svojim hobijem in tako spet našla sebe. "Ukvarjala sem se z glasbo, študirala pravo, si ustvarila dom, posvojila več psov ... In veliko časa sem preživela s svojo družino," je zaupala za revijo in dodala, da je prepričana, da je tako postala boljša verzija sebe.