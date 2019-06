Zakaj je Ronaldo zamudil rojstni dan svojih dvojčkov?

Glede na sporočilo, ki mu ga je pod fotografijo pustila njegova draga Georgina, je družina med praznovanjem Ronalda imela v mislih in mu odsotnosti ni zamerila: ''Neskončno te imamo radi! Si najboljši očka na svetu in kmalu bomo skupaj.''

''Čestitke mojima otrokoma, Evi in Mateu. Tega drugega rojstnega dne ne bi mogli praznovati bolje. Samo očka je manjkal! Najlepša hvala vsem prijateljem mojih otrok, mojim prijateljicam in družini, ki so se nam pridružili na ta posebni dan."Na praznovanju nista manjkala Ronaldov prvorojenec Cristiano mlajši in najmlajša članica družine Alana.