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Zakaj je Severina na nedavnem koncertu nastopila z brisačo na glavi?

Crikvenica, 23. 06. 2026 18.50 pred 58 minutami 2 min branja 2

Avtor:
K.A.
severina

Ali Severina uvaja kakšen nov modni trend? Od hrvaške zvezdnice smo vajeni številnih modnih mojstrovin, z marsikatero je navdušila, z nekaterimi šokirala, a nedavni nastop v Crikvenici, ki ga je izvedla z brisačo na glavi, je presenetil mnoge. A kaj je glavni razlog, da si je 54-letnica sploh ovila lase v brisačo?

Severina je v svoji karieri navdušila že z marsikaterim modnim izborom. Včasih je presenetila, spet drugič šokirala, a vedno dokazala, da karkoli obleče, zna to zelo dobro nositi. Pa četudi je to samo navadna brisača, ovita okoli las. S takšno opravo je namreč nedavno nastopila v Crikvenici.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

A brisača, ovita v turban, v resnici ni bila del njenega odrskega videza. Bila je le stvar improvizacije, saj vročinski val, ki te dni pustoši po jadranski obali, ni prizanesel niti glasbenim zvezdnikom. Temperature se niso spustile niti v soboto zvečer, ko je nastopala na obali, kjer jo je spremljalo 3000 oboževalcev. Zakaj točno je zvezdnica potrebovala brisačo?

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Kot je kasneje zapisala na svojih družbenih omrežjih, se je zaradi skakanja po odru tako potila, da je imela popolnoma mokre lase. Vročina pod žarometi je bila enostavno nevzdržna, vlažnost zraka pa tolikšna, da je bila njena pričeska hitro uničena pod težo znoja. 54-letnica se je zato odločila za nov modni dodatek, ki pa je pri nadaljevanju nastopa nikakor ni oviral. Znova je dokazala, da je ena od tistih, ki se znajdejo v vsaki situaciji, in da ji niti najtežji pogoji ne morejo preprečiti, da bi svojemu občinstvu pričarala nepozaben spektakel.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tudi ob koncu koncerta je znova poskrbela za presenečenje, saj se je v nekem trenutku ogrnila še v kopalni plašč. Pevka, ki je v svoji dolgi karieri že večkrat dokazala modno drznost, morda znova uvaja tudi nove trende. Njeni objavi na Instagramu, ki prikazujeta nastop s turbanom, sta prejeli ogromno število všečkov, oboževalci pa so v komentarjih izrazili podporo njeni neposrednosti in iznajdljivosti.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Severina Crikvenica koncert brisača vročinski val estrada plaža

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bohinj je zakon
23. 06. 2026 19.48
Vse nas je zelo zaskrbelo. Privatni problemi?
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Rock8
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Dobra postava in noge
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Rock8
23. 06. 2026 19.21
Dober geštel in noge
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