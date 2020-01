Zakaj sta se Oprah Winfrey in njen partner zaročila, a nikoli poročila?

Televizijska voditeljica Oprah Winfrey je spregovorila o svojem dolgoletnem razmerju s Stedmanom Grahamom . V svoji kolumni za februarsko številko revije O Mag se je 65-letnica spominjala njunih začetkov in tega, zakaj je privolila v zaroko in se nikoli ni poročila.

"Sklepala sem, da je ženskar," je dodala. "Takšnega mnenja so bili tudi vsi moji producenti. Posvarili so me, naj se z njim ne zapletam," je še dodala in nato povedala, da je bila ob njem vedno previdna, čeprav sta bila le prijatelja. O resni zvezi z njim ni razmišljala, dokler ni nekaj mesecev kasneje izvedela, da se je razšel s takratnim dekletom in se začel zanimati zanjo.

V kolumni je pripovedovala, da je leta 1986 v svojem mestu pogosto naletela na enega in istega fanta – Grahama – vendar mu ni posvečala velike pozornosti, ker je bilo ob njem vedno isto dekle. Potem pa sta nekoč po naključju oba pristala v hiši skupnega prijatelja. "Vprašala sem ga, če bo pivo in dejal je, da ne pije," se je spominjala in ob tem povedala, da ga nikoli v življenju ni videla spiti kapljice alkohola. "Zdel se mi je prijeten, nisem pa bila navdušena. Bil je olikan in prijazen,"je dejala. "Visok in čeden. V resnici preveč čeden, da bi se zanimal zame, sem si mislila."

"Leta in leta se je v tabloidih pojavljalo vprašanje, ali se bova poročila. Leta 1993, trenutek za tem, ko sva se zaročila, pa sem začela dvomiti," je priznala. "Spoznala sem, da se v resnici nisem želela poročiti. Želela pa sem, da me to vpraša. Želela se vedeti, ali se mu zdi, da si zaslužim biti njegova žena, vendar nisem bila pripravljena na žrtvovanja, kompromise in ostale stvari, ki so potrebne, da zakon deluje. Oddaja je bila moja prioriteta in to sva vedela oba," je bila jasna.

Povedala je, da njuna zveza deluje, ker si je on ustvaril svojo identiteto, zunaj njenega sveta in je več kot le 'Oprahin mož'. Srečna pa sta tudi zato, ker imata iste vrednote in sta vesela uspehov drug drugega.

Oprah pa je v preteklosti že govorila o tem, da se ne želi poročiti. Leta 2017 je za Vogue dejala: "Najini interpretaciji, kaj pomeni biti mož in žena, sta precej tradicionalni in tem merilom ne bi mogla ustrezati."