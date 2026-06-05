Zakaj je Tom Holland prestavil snemanje zadnjega filma o Spider-Manu?

Tom Holland je zadnjih nekaj let tisti igralec, ki Petru Parkerju oziroma Spider-Manu posoja svoj obraz. Zato je praktično logično, da sodeluje pri snemanju nadaljevanj uspešne franšize. In čeprav omenjeni lik izjemno rad igra, si želi v življenju tudi drugačnih vlog. A včasih tiste, ki si jih želi, sovpadajo s snemanjem njegovega najbolj prepoznavnega lika in takrat pač mora ukrepati.

Tom Holland v vlogi Spider-Mana. FOTO: Profimedia

Na dveh tako obsežnih projektih, kot je že samo en hollywoodski film, pač ne moreš biti istočasno. Potrebno se je odločiti samo za enega ali pa uskladiti urnike. In to je Tom tudi naredil. Po poročanju revije GQ se je 30-letnik osebno pogajal s predsednikom Sony Pictures Tomom Rothmanom o tem, da bi zamaknili snemanje filma Spider-Man: Brand New Day, zato da bi lahko zaigral v filmu Christopherja Nolana Odiseja. "To je bil eden najbolj neprijetnih pogovorov v življenju," je priznal igralec.

30-letnik v filmu Christopherja Nolana Odiseja. FOTO: Profimedia

S kakšnimi argumenti pa je zvezdnik uspel prepričati predsednika studia? Ključni dejavnik pri odločitvi je bila Nolanova disciplina, saj je znano, da njegovi projekti ne presegajo proračuna in časovnih okvirjev, kar je Sonyju vlilo zaupanje, da Holland ne bo predolgo odsoten z njihovih prizorišč. Odiseja se je tako začela snemati pravočasno in se zaključila celo devet dni pred načrtovanim koncem, kar je igralcu omogočilo nemoten prehod k novemu poglavju o Spider-Manu.