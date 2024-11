Zakaj je ugasnila ljubezen med Zoë Kravitz in Channingom Tatumom?

Novica o razhodu zvezdniškega para je nedavno presenetila svet, govorice pa so močno podprle tudi fotografije igralke brez zaročnega prstana. Čeprav svojega razhoda in razdora zaroke zvezdnika še nista komentirala, so viri zdaj razkrili, kaj je bilo pravzaprav krivo, da sta se razšla. "Že nekaj časa se nista razumela. Nista bila na isti strani v življenju," je za People Wednesday povedal vir blizu zdaj očitno že nekdanjega para.

To ju je pripeljalo do spoznanja, da je bolje, da gresta vsak svojo pot. "Precej sta si različna, Channing je zelo družinski človek, Zoë se je želela posvečati karieri. Kljub temu ju je vedno povezovala ljubezen do umetnosti in filma, in to ju je držalo skupaj," je povedal vir in dodal: "Konec promocije filma je znova odprl tudi vprašanje o poroki, a v resnici si nihče od njiju ni želel pred oltar. Oba imata slabe izkušnje iz preteklosti. Ugotovila sta, da zaradi svojih različnih interesov nista najboljša kombinacija in se prijateljsko razšla.".