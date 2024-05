Zakaj Jennifer Aniston ne mara novodobnih družbenih omrežij?

OGLAS

"Nimam TikToka, niti ga ne bom nikoli imela. Preprosto ne bom," je Jennifer Aniston odločno dejala v zadnjem intervju za Entertainment Tonight. Priljubljena igralka je namreč prepričana, da tovrstna omrežja uničujejo življenja. "Ne bom se prijavila na še eno stvar, ki bo uničila moje življenje ali življenje nekoga drugega," je dodala.

Jennifer Aniston ni pretirano navdušena nad družbenimi omrežji. FOTO: Profimedia icon-expand

Zvezdnica, ki je zaslovela pred skoraj 30 leti s serijo Prijatelji, je odločna, da ima v življenju za početi veliko pametnejše stvari, kot je brskati po TikToku. Leta 2019 je sicer nekoliko popustila in na družbenem omrežju Instagram ustvarila svoj profil, a pravi, da ima stvari rada pod kontrolo, že pri sebi pa opaža, da jo včasih nekoliko odnese. "Lahko bi te posrkalo vase in zapravil ure svojega življenja. Včasih ne morem verjeti, da sem se znašla v popolni črvini posnetkov psov, reševalnih živali, dojenčkov in mačk," je bila iskrena.

Igralka je obenem tudi opozorila, da na spletu ostaja kar nekaj stvari, ki jih preprosto nikoli ne želi videti. "Mislim, da nismo zasnovani za sprejemanje količine informacij s hitrostjo in stopnjo, kot to počnemo danes. Mislim, da to ni dobro za nas. In ni zdravo. Za veliko duševnih bolezni, za katerimi danes trpijo mladostniki, so kriva prav družbena omrežja, saj se najstniki neprestano primerjajo s tem, kar vidijo," je dejala in dodala, da je trenutno težko biti najstnik. Obenem je izpostavila tudi sovražni govor, ki se pogosto pojavlja na omenjenih platformah.

