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Zakaj Jennifer Aniston ne skriva razmerja, čeprav nima želje po poroki?

Los Angeles, 30. 08. 2026 16.01 pred 1 uro 3 min branja 2

Avtor:
K.Z.
Jennifer Aniston ne skriva razmerja z Jimom Curtisom.

Jennifer Aniston, ki sicer velja za zvezdnico, ki skrbno skriva svoje zasebno življenje, se v javnosti že nekaj časa pojavlja v družbi terapevta Jima Curtisa. Kljub temu da je srečna in zaljubljena, pa naj ne bi načrtovala sprehoda do oltarja, so za Page Six povedali viri blizu igralke, ki je zaslovela s serijo Prijatelji.

Jennifer Aniston se več kot leto dni sestaja s hipnoterapevtom in svetovalcem za življenjski slog Jimom Curtisom, kot so povedali viri blizu igralke, pa je ta trenutno zelo srečna. Kljub temu pa zvezdnica naj ne bi načrtovala poroke, saj nima nobene želje nikoli več stopiti pred oltar.

Jennifer Aniston je že leto dni srečna v zvezi z Jimom Curtisom.
Jennifer Aniston je že leto dni srečna v zvezi z Jimom Curtisom.
FOTO: Profimedia

"Še vedno sta zelo srečna, a nimata nikakršne želje po zakonu. Jen je prisegla, da ne bo nikoli več stopila pred oltar," je povedal nekdo, ki igralko dobro pozna. 57-letnica, ki je bila dvakrat poročena, je sicer svoja prejšnja razmerja raje skrivala pred soji žarometov, tokrat pa se s tem, ali jo opazuje javnost, ne obremenjuje.

Par so prvič skupaj opazili julija 2025 v enem od hotelov na priljubljeni počitniški destinaciji v Kaliforniji, to pa je prva daljša zvezdničina zveza po ločitvi od igralca Justina Therouxa leta 2018. Poročena sta bila tri leta. Aniston je bila med letoma 2000 in 2005 poročena z Bradom Pittom.

Jennifer Aniston ne skriva razmerja z Jimom Curtisom.
Jennifer Aniston ne skriva razmerja z Jimom Curtisom.
FOTO: Profimedia

"Ta zveza Jennifer nudi veliko stvari, ki ji prejšnje niso. Občutek ima, da se ji ni treba truditi, da nekoga očara ali obdrži, kot je to imela pri 55-letnem Therouxu. Nima občutka, da mora tekmovati z drugimi, bolj znanimi ženskami od nje, ki bi jim bil všeč njen moški," je dejal eden od virov in se ob tem navezal na razhod s Pittom, ki je Aniston zapustil zaradi soigralke v filmu Gospod in gospa Smith, Angeline Jolie.

"In kar je najbolj pomembno – vedno ve, na čem sta. Vedno ji pokaže, da je nor nanjo in ji je popolnoma predan," je še dodal vir. Curtis se očitno tudi dobro ujame z igralkinimi prijatelji, kot sta Courteney Cox in Jason Bateman, s katerima so v družbi še nekaj drugih skupaj tudi počitnikovali julija.

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"Ne igra se igric, ne pretvarja se, da je nekaj več od nje ali da se mora ona vedno znova truditi, da mu je zanimiva. Njena slava ga ne ogroža, noče je spreminjati. Rad jo ima prav zaradi vsega, kdo je in kakšna je," je o Curtisu povedal eden od virov.

Enako drži za igralko, ki ima Curtisa, ki je ločen in ima enega otroka, rada prav zato, ker je, kakršen je. Ta pogosto pri hoji uporablja palico zaradi nediagnosticiranih težav s hrbtenico, ki so se začele, ko je imel 22 let. "Ima zelo pozitiven odnos do življenja, je zelo poseben in normalen, prijazen in želi pomagati drugim, da tudi sami predelajo svoje travme," je pred časom o partnerju dejala Aniston.

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Kljub temu da njuna romanca cveti, pa je zvezdnica Curtisu jasno povedala, da je ne bo pripravil do tega, da bi se poročila, je dejal eden od virov za Page Six: "Jasno mu je povedala, da nikoli več noče zakona. Ta institucija je ne zanima in nikoli več noče v to. On jo razume in bolj verjame v koncept sorodnih duš kot list papirja."

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Vojko Kos
30. 08. 2026 17.33
Bedasto! Koliko neporočenih pa živi v Sloveniji?! Več kot poročenih!
Odgovori
0 0
Jezna lepookica
30. 08. 2026 17.01
Zakaj bi se pa morala poročiti?!
Odgovori
+0
2 2
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