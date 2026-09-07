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Zakaj Jennifer Lawrence v javnosti pogosto nosi naglavno ruto?

New York, 07. 09. 2026 07.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence se v javnosti pogosto pojavlja z naglavno ruto, a igralka poudarja, da je ne nosi zaradi mode. Ne glede na to, ali gre za svileno ruto ali debelejšo ruto, ima ta modni dodatek pravzaprav praktičen namen. V novem intervjuju za Vogue je razkrila, da prekriva melazmo, stanje, ki povzroča pojav temnejših madežev na koži.

Igralka je pojasnila, da je začela uporabljati tretinoin, zdravilo, ki se uporablja za zdravljenje aken in zmanjšanje znakov poškodb zaradi sonca, nakar se ji je koža začela luščiti. "Odkar uporabljam tretinoin, nosim šal čez melazme. Seveda me fotografirajo, zato ljudje mislijo, da je to nekakšna moja modna muha," je v intervjuju pojasnila Jennifer Lawrence.

Jennifer Lawrence je spregovorila tudi o lepotnih popravkih in drugih tretmajih, na katere prisega.
Jennifer Lawrence je spregovorila tudi o lepotnih popravkih in drugih tretmajih, na katere prisega.
FOTO: Profimedia

"Jaz pa sem samo izčrpana, koža se mi lušči in se skušam le prebiti skozi dan," je še dodala zvezdnica franšize Igre lakote in filmov Potniki, Za dežjem posije sonce ter Punca za vse. Ameriška akademija za dermatologijo (AAD) opisuje melazmo kot stanje kože, pri katerem so madeži temnejši od preostale kože, najpogosteje na obrazu. Pogostejša je pri ženskah, pri nekaterih pa se pojavi med nosečnostjo.

Jennifer Lawrence se v javnosti največkrat pojavlja z naglavnim pokrivalom.
Jennifer Lawrence se v javnosti največkrat pojavlja z naglavnim pokrivalom.
FOTO: Profimedia

36-letna oskarjevka je pojasnila še, da naglavno ruto nosi na poseben način, ker so se ji na bradi in licih pojavili mozolji. "Vseeno mi je, kako smešno sem videti, melazma mi je pomembnejša od tega," je dejala. V intervjuju je spregovorila tudi o lepotnih popravkih in razkrila, da razmišlja o odstranitvi maščobnega tkiva z lic, postopku, znanem kot 'buccal fat removal', ki obrazu daje bolj definirane konture in poudarjene ličnice. Na vprašanje, zakaj se še ni odločila in posega opravila, pa je dejala, da bi potem takoj vsi vedeli, da je šla pod nož.

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Igralka je priznala, da uporablja 'baby botoks'. Gre za vnašanje majhnih količin botoksa za glajenje gub ob ohranjanju naravne mimike, kar je zanjo še posebej pomembno zaradi njene igralske kariere. "Moram paziti na mimiko. Uporabljam 'baby botoks', ampak ne smem pretiravati," je dejala.

Razlagalnik

Tretinoin je derivat vitamina A, ki spada v skupino retinoidov. V dermatologiji se uporablja kot zelo učinkovito zdravilo na recept za zdravljenje aken, zmanjševanje gub ter izboljšanje teksture kože, ki je bila poškodovana zaradi sonca. Deluje tako, da pospeši celično obnovo kože in spodbuja luščenje odmrlih celic, kar lahko na začetku uporabe povzroči rdečico, suhost in vidno luščenje kože, saj se povrhnjica hitreje obnavlja.

Buccal fat removal ali odstranitev maščobnega tkiva z lic je kirurški poseg, pri katerem se iz lic odstrani t. i. 'buccal' maščobna blazinica. Namen tega posega je zmanjšati polnost lic in ustvariti bolj definiran, oster videz spodnjega dela obraza ter poudariti ličnice. Poseg je postal zelo priljubljen v zadnjih letih, saj omogoča doseganje videza 'klesanega' obraza, vendar zahteva natančno presojo, saj z leti naravna izguba maščobe na obrazu lahko povzroči, da obraz deluje preveč upadel.

Pri običajnem botoksu se v mišice vbrizga večja količina toksina, kar povzroči popolno sprostitev mišic in s tem popolno zgladitev gub, vendar lahko hkrati omeji naravno mimiko obraza. 'Baby botoks' pa je tehnika, pri kateri se uporabljajo manjši odmerki botoksa, ki se vbrizgajo na več točk. Cilj tega pristopa je zmanjšati vidnost drobnih gubic, hkrati pa ohraniti sposobnost premikanja mišic, kar omogoča bolj naraven izraz obraza, kar je še posebej pomembno za igralce.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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