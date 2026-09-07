Zakaj Jennifer Lawrence v javnosti pogosto nosi naglavno ruto?

Igralka je pojasnila, da je začela uporabljati tretinoin, zdravilo, ki se uporablja za zdravljenje aken in zmanjšanje znakov poškodb zaradi sonca, nakar se ji je koža začela luščiti. "Odkar uporabljam tretinoin, nosim šal čez melazme. Seveda me fotografirajo, zato ljudje mislijo, da je to nekakšna moja modna muha," je v intervjuju pojasnila Jennifer Lawrence.

Jennifer Lawrence je spregovorila tudi o lepotnih popravkih in drugih tretmajih, na katere prisega. FOTO: Profimedia

"Jaz pa sem samo izčrpana, koža se mi lušči in se skušam le prebiti skozi dan," je še dodala zvezdnica franšize Igre lakote in filmov Potniki, Za dežjem posije sonce ter Punca za vse. Ameriška akademija za dermatologijo (AAD) opisuje melazmo kot stanje kože, pri katerem so madeži temnejši od preostale kože, najpogosteje na obrazu. Pogostejša je pri ženskah, pri nekaterih pa se pojavi med nosečnostjo.

Jennifer Lawrence se v javnosti največkrat pojavlja z naglavnim pokrivalom. FOTO: Profimedia

36-letna oskarjevka je pojasnila še, da naglavno ruto nosi na poseben način, ker so se ji na bradi in licih pojavili mozolji. "Vseeno mi je, kako smešno sem videti, melazma mi je pomembnejša od tega," je dejala. V intervjuju je spregovorila tudi o lepotnih popravkih in razkrila, da razmišlja o odstranitvi maščobnega tkiva z lic, postopku, znanem kot 'buccal fat removal', ki obrazu daje bolj definirane konture in poudarjene ličnice. Na vprašanje, zakaj se še ni odločila in posega opravila, pa je dejala, da bi potem takoj vsi vedeli, da je šla pod nož.

Igralka je priznala, da uporablja 'baby botoks'. Gre za vnašanje majhnih količin botoksa za glajenje gub ob ohranjanju naravne mimike, kar je zanjo še posebej pomembno zaradi njene igralske kariere. "Moram paziti na mimiko. Uporabljam 'baby botoks', ampak ne smem pretiravati," je dejala.