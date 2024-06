Zakaj Jennifer Lopez in Ben Affleck prodajata svojo vilo?

Da Jennifer Lopez in Ben Affleck prodajata svoje skupno domovanje, vilo na Beverly Hillsu, ki sta jo iskala kar dve leti, kupila pa lani spomladi, je zadnje dni glavna novica v povezavi s slavnima zakoncema. Po mnenju mnogih je to zgolj dokaz več, da se njun zakon končuje, zdaj pa so viri za tuje medije zatrdili, da imata igralca več razlogov za prodajo nepremičnine, vredne okoli 56 milijonov evrov.

Jennifer Lopez in Ben Affleck s svojimi odločitvami in dejanji vedno poskrbita, da sta v središču pozornosti. In čeprav bi si zdaj, ko so mediji več kot očitno na sledi njuni prihajajoči ločitvi, želela, da bi ju pustili pri miru, jima to nikakor ne uspe. Nedavno sta razburkala z novico, da prodajata skupno nepremičnino na Beverly Hillsu, vredno okoli 56 milijonov evrov.

Jennifer Lopez in Ben Affleck naj hiše ne bi prodajala zaradi ločitve. FOTO: Profimedia icon-expand

Številni so namreč prepričani, da je prodaja luksuzne vile, ki sta jo zvezdnika za svojo družino iskala kar dve leti, kupila pa lani spomladi, še en dokaz več, da bosta kmalu podpisala ločitvene papirje. A kot zagotavljajo viri blizu para, je razlogov za prodajo več, ločitev pa naj ne bi bila eden od njih. "Benu nikoli ni bila všeč hiša. Je predaleč od njegovih otrok," je za People zatrdil vir in še dodal, da ima tudi pevka svoje razloge. "Za Jennifer je hiša prevelika," je zaupal vir.

Zvezdnika naj bi že nekaj časa živela ločeno, in čeprav uradno njun zakon še vedno traja, naj bi bila ločitev blizu. 51-letnik naj bi od maja živel v hiši v Brentwoodu, 54-letnica pa na posestvu, ki se trenutno prodaja, a že išče nov dom. Dvorec ima 12 spalnic in 24 kopalnic, vključuje pa tudi športno dvorano s košarkarskim igriščem, telovadnico, boksarski ring in bar. Hiša ima 4273 kvadratnih metrov bivalne površine in pet hektarjev vrta. Posest ima penthouse za goste v velikosti 456 kvadratnih metrov, dvosobno hišo za varnostnike in garažo za 12 avtomobilov. Na voljo je tudi dodatno parkirišče, ki sprejme 80 vozil.