Zakaj Kieran Culkin svojim otrokom ne dovoli gledanja filmov Sam doma?

Kieran Culkin svojim otrokom namreč ne dovoli, da bi si ogledali filme, v katerih je zaigral njegov brat. Pa ne zato, ker bi bili premladi ali ker bi bil ljubosumen na uspeh, ki ga je s franšizo dosegel njegov sorojenec, temveč ima za to druge razloge. "Še vedno je nekaj strašljivih delov. Za triletnika je to denimo tarantela ali pa del na koncu, ko eden od likov drugemu zagrozi, da mu bo odgriznil vse prste. To je grozljivo za triletnika," je povedal za E!News.