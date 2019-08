Zakaj kraljica Elizabeta II. in princ Filip spita v ločenih spalnicah?

Kraljica Elizabeta II. in princ Filip sta poročena že več kot 70 let, vendar je ena od njunih navad več kot nenavadna. V zadnjih letih so se namreč pojavile govorice, da kraljeva zakonca spita ne le v ločenih posteljah, ampak tudi v ločenih spalnicah. Razlog za to pa naj bi izviral tradicije višjega razreda, ki ima korenine ravno v Združenem kraljestvu, poročajo tuji mediji.

Po besedah lady Pamele Hicks, ki je Filipova sestrična, ima višji razred vedno ločene spalnice. To je povedala, ko je s Sally Bedell Smith govorila o svoji biografiji monarha leta 2012. "V Angliji je višji razred vedno imel ločene spalnice," je pojasnila in dejala, da je neprijetno, če moraš poslušati smrčanje nekoga drugega. "Ko se počutiš udobno pa kdaj deliš spalnico. Dobro je imeti izbiro," je še dodala.

Ni pa le lady Pamela takega mnenja, tudi podjetnik Eric Borukhin je o tem spregovoril za Vainty Fair. "To je stvar udobja, če imaš lahko še eno spalnico, je to čisto razkošje,"je povedal, ko je govoril, da imata z ženo Miro ločeni spalnici in da njuni prijatelji na to gledajo kot na popolnoma običajno stvar.

Rada se umakneta proč od pozornosti

V začetku letošnjega leta so mediji pisali, da princ Filip in kraljica Elizabeta živita ločeno življenje. Poročali so namreč, da 98-letnik zdaj večino časa preživi v skromni hiši na posestvu Sandringham (Wood Farm). Pamela pa je pojasnila, da mu je verjetno kraljica dovolila, da se umakne. "To, da čas preživlja v drugi hiši pomeni, da ni preveč oddaljen, vendar dovolj odmaknjen, da se lahko sprosti."

Kraljica pa je trenutno na gradu Balmoral, v njenem domu v škotskem visokogogorju, kjer uživa nekaj časa proč od pozornosti. Grad je v lasti kraljeve družine že od leta 1852 in ima kar 52 spalnic, to pa je zagotovo več kot dovolj, da imata kraljeva zakonca dovolj osebnega prostora.