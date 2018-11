Zakaj Kris Jenner ne govori o svoji edini sestri?

Karen je nedavno praznovala svoj 60. rojstni dan, ob katerem pa s strani svoje sestre ni prejela nobene čestitke. Jennerjeva je sicer znana po tem, da na družbenih omrežjih izpoveduje ljubezen vsem članom svoje družine in da ob večjih praznovanjih ter pomembnih dogodkih vedno javno izpostavi tiste, ki so ji blizu. V tem primeru tega ni storila in pojavila so se vprašanja, zakaj pravzaprav skriva svojo sestro, o njej ne govori in ji ne posveča nikakršne medijske pozornosti. Karen, po drugi strani, prek svojega uporabniškega profila na Twitterju pogosto izraža podporo Krisinim hčerkam, možno pa je videti tudi njeno objavo iz leta 2015, ko je svoji sestri čestitala za rojstni dan in zapis obogatila z objavo družinske fotografije. Zapisala je: ''Vse najboljše Kristen! Vedno sem se zgledovala po tebi! Rada te imam!''

Medtem so se oglasli viri, ki so dobro seznanjeni z odnosom, ki ga ima Jennerjeva do svoje sestre in povedali: ''Kris želi Karen držati čim dlje od soja žarometov – kljub temu, da njena sestra ne počne nič drugega kot to, da izraža svojo podporo celotni družini Kardashian-Jenner. Ne gre pa zanemariti dejstva, da je Kris močno samokritična in da želi ohraniti neke vrste 'glamurozno' podobo svoje družine. Karen enostavno ni dovolj 'pomembna', da bi jo povezovali s Kris. Poleg tega je bila v preteklosti vpletena v razmerja z moškimi, ki so bili bodisi nasilni, bodisi so bežali pred roko pravice. To je tudi eden izmed razlogov, zakaj sester najverjetneje v javnosti nikoli ne bo mogoče opaziti skupaj. Podoba Karen enostavno ne ustreza podobi, ki jo Kris predstavlja svetu o sebi in svoji družini.''

Karen se tako ni udeležila niti odmevne Kimine in Kanyejeve poroke, za Dailymail.com pa je takrat podala pojasnilo svojega izostanka: ''Nisem koristoljubna oseba in materialne stvari me ne privlačijo ... Sem oseba, ki ima rada naravno, mir in živali. Kim in Kanyeju želim vse najboljše na njuni skupni poti. Rada imam Kris in celo družino!''

O Karen je poleg tega, da je bila v precej turbulentnih razmerjih, znano tudi to, da ima iz šestletnega zakona z Markom Zettelom hčerko Natalie, ki se ukvarja z manekenstvom. Karen se je leta 2002 zaradi Markove odvisnosti od drog in njegovih psihičnih težav ločila in zahtevala sodno prepoved približevanja. Njena hči Natalie prek Instagrama pogosto objavi utrinke s sestričnama Kendall in Kylie Jenner.