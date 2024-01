Zakaj Lenny Kravitz ne bo napisal govora za poroko svoje hčerke Zoe?

OGLAS

Zoe Kravitz in Channing Tatum sta v začetku novembra sprožila govorice o zaroki in čeprav jih sama nista uradno potrdila, viri blizu para zagotavljajo, da se bosta kmalu sprehodila do oltarja. Kdaj in kje se bo to zgodilo, ni jasno, je pa dejstvo, da bo do izmenjave zaobljub prišlo, kar je posredno potrdil tudi nevestin oče Lenny Kravitz.

Lenny Kravitz se veseli poroke svoje hčerke Zoe Kravitz z Channigom Tatumom. FOTO: Profimedia icon-expand

Ko so ga novinarji na nedavni podelitvi nagrad po izboru kritikov 2024 vprašali o značilnem govoru očeta na poročnih obredih, je zvezdnik odgovoril, da se nanj ne bo vnaprej pripravil. "Takšnih stvari ne vadim. Gre za trenutni navdih," je povedal za Entertainment Tonight in dodal, da bodo njegove besede samo tako iskreno prišle iz srca.

Obenem je glasbenik zaupal tudi, da je pripravljen nastopiti na slovesnosti ob posebnem dnevu zaljubljencev in poudaril, da jima za nastop nikoli ne bi zaračunal. "Se hecate?" je začudeno vprašal novinarja in dejal, da svoji hčeri ne bi izstavil računa. Ali bo do nastopa prišlo, še ni znano, jasno pa je poudaril, da se z zaročencem svoje Zoe ne bi upal pomeriti na plesišču. "Ne, to naj dela Channing. Ne morem se primerjati z Magic Mikom," je dejal v smehu o enemu najbolj prepoznavnem filmu 43-letnika.