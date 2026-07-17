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Zakaj Lenny Kravitz telovadi v usnjenih hlačah ali kavbojkah?

Los Angeles, 17. 07. 2026 11.55 pred 33 minutami 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Lenny Kravitz

Pevec Lenny Kravitz že vse od začetka glasbene kariere veliko stavi tudi na videz. 62-letnik, ki je še vedno v izjemni telesni pripravljenosti, zato veliko zahaja v telovadnico, kjer pa ne nosi športnih oblačil, temveč obleče svoje usnjene hlače, v katerih nastopa, ali kavbojke, ki jih pogosto nosi.

Usnjene hlače, po katerih je znan Lenny Kravitz, nikoli niso iz mode. 62-letnik, ki krasi naslovnico revije Men's Health, je v intervjuju spregovoril tudi o svoji vadbeni rutini v telovadnici in o svoji nenavadni izbiri oblačil, ki jih nosi med vadbo. Pevec je ob tem pojasnil, da ima njegova odločitev, da telovadi kar v usnjenih hlačah ali kavbojkah, praktično in logično ozadje.

Usnjene hlače so zaščitni znak Lennyja Kravitza.
Usnjene hlače so zaščitni znak Lennyja Kravitza.
FOTO: Profimedia

"To pomeni, da lahko telovadim kadarkoli in kjerkoli," je dejal in dodal, da je ob tem, kako je videti, pomembno tudi to, kako mu določena oblačila pristajajo. "Po oblačilih vedno vem, kaj se dogaja z mojim telesom. Če vidim, da so mi hlače tesne, vem, da nisem več v pravi formi. Moj prijatelj Denzel Washington mi je nekoč dejal, da hlače nikoli ne lažejo," je še povedal.

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Zvezdnik je leta 2024 na družbenem omrežju objavil video, na katerem v spremstvu osebnega trenerja dviga uteži, oboževalce pa je zmedel in tudi navdušil z izbiro oblačil. "Človek, telovaditi v škornjih in usnjenih hlačah je noro! Vedno si poseben," je takrat zapisal eden od uporabnikov spleta, drugi pa dodal: "Usnjene hlače, mrežasta majica in sončna očala v telovadnici. Lenny je car!"

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Nedolgo zatem je pevec za Variety dejal: "Če ne delam vaj za kardio, sem vedno oblečen v usnjene hlače ali kavbojke in nosim škornje. Če pa delam kardio, seveda nosim trenirko, saj se takrat zelo potim. Ko dvigam uteži, se ne potim toliko."

Na naslovnici revije, ki je izšla nedavno, Kravitz nosi hlače trenirke in mrežasto majico.

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