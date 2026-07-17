Zakaj Lenny Kravitz telovadi v usnjenih hlačah ali kavbojkah?

Usnjene hlače, po katerih je znan Lenny Kravitz, nikoli niso iz mode. 62-letnik, ki krasi naslovnico revije Men's Health, je v intervjuju spregovoril tudi o svoji vadbeni rutini v telovadnici in o svoji nenavadni izbiri oblačil, ki jih nosi med vadbo. Pevec je ob tem pojasnil, da ima njegova odločitev, da telovadi kar v usnjenih hlačah ali kavbojkah, praktično in logično ozadje.

Usnjene hlače so zaščitni znak Lennyja Kravitza. FOTO: Profimedia

"To pomeni, da lahko telovadim kadarkoli in kjerkoli," je dejal in dodal, da je ob tem, kako je videti, pomembno tudi to, kako mu določena oblačila pristajajo. "Po oblačilih vedno vem, kaj se dogaja z mojim telesom. Če vidim, da so mi hlače tesne, vem, da nisem več v pravi formi. Moj prijatelj Denzel Washington mi je nekoč dejal, da hlače nikoli ne lažejo," je še povedal.

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Zvezdnik je leta 2024 na družbenem omrežju objavil video, na katerem v spremstvu osebnega trenerja dviga uteži, oboževalce pa je zmedel in tudi navdušil z izbiro oblačil. "Človek, telovaditi v škornjih in usnjenih hlačah je noro! Vedno si poseben," je takrat zapisal eden od uporabnikov spleta, drugi pa dodal: "Usnjene hlače, mrežasta majica in sončna očala v telovadnici. Lenny je car!"