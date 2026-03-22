Zakaj Lisa Kudrow ne bo več uporabljala botoksa?

Lisa Kudrow se je odpovedala botoksu. Na svojem obrazu bo raje gledala nekaj gubic, ki razkrivajo, da ni več tako mlada, kot je bila, ko je snemala serijo Prijatelji. A polnila ne bo več poskusila, saj ga je njeno telo zavrnilo, reakcije po injekcijah pa so bile zelo neprijetne.

Lisa Kudrow ne bo več uporabljala botoksa. FOTO: Profimedia

"Mislim, da so se mi zaradi botoksa vnele oči. Obenem se je moje čelo čudno spremenilo in zato sem verjetno kar končala s tem," je povedala o zdravstvenih težavah, ki jih je imela, ko se je odločila, da poskusi prikriti svojo starost. Za prve injekcije se je resda odločila šele pred dvema letoma, ko je dopolnila 60 let, a kot je dejala za The Hollywood Reporter, s tem ne misli več nadaljevati.

Zvezdnica, ki se je skozi leta navadila, da je nenehno pod drobnogledom javnosti, je obenem priznala, da se starosti boji. Izjavila je celo, da si ne želi, da bi bila videti kot njena babica, a da je po drugi strani vesela in presenečena, da jo oboževalci še vedno prepoznajo. Starost pa ne prinaša le slabih, temveč tudi dobre stvari, saj zdaj dobiva priložnost igrati vloge starejših, bolj izkušenih in kompleksnejših žensk.

Zvzednica je zaslovela v seriji Prijatelji, danes pa dobiva vloge zrelejših žensk. FOTO: Profimedia