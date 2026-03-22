Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Zakaj Lisa Kudrow ne bo več uporabljala botoksa?

Los Angeles, 22. 03. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
Lisa Kudrow

Ko je dopolnila 60 let, se je odločila, da bo poskusila botoks. A danes ga Lisa Kudrow ne uporablja več. Kot je razkrila za tuje medije, je njeno telo dobesedno zavrnilo polnilo, s katerim bi si lahko zgladila gube. Po prvih injekcijah so se ji vnele oči, prav tako se je njeno čelo 'čudno' spremenilo, zato se je odločila, da kljub temu, da se starosti malo boji, botoksa ne bo več uporabljala.

Lisa Kudrow se je odpovedala botoksu. Na svojem obrazu bo raje gledala nekaj gubic, ki razkrivajo, da ni več tako mlada, kot je bila, ko je snemala serijo Prijatelji. A polnila ne bo več poskusila, saj ga je njeno telo zavrnilo, reakcije po injekcijah pa so bile zelo neprijetne.

Lisa Kudrow ne bo več uporabljala botoksa.
FOTO: Profimedia

"Mislim, da so se mi zaradi botoksa vnele oči. Obenem se je moje čelo čudno spremenilo in zato sem verjetno kar končala s tem," je povedala o zdravstvenih težavah, ki jih je imela, ko se je odločila, da poskusi prikriti svojo starost. Za prve injekcije se je resda odločila šele pred dvema letoma, ko je dopolnila 60 let, a kot je dejala za The Hollywood Reporter, s tem ne misli več nadaljevati.

Preberi še Lisa Kudrow se s soigralci iz serije Prijatelji sprva ni razumela

Zvezdnica, ki se je skozi leta navadila, da je nenehno pod drobnogledom javnosti, je obenem priznala, da se starosti boji. Izjavila je celo, da si ne želi, da bi bila videti kot njena babica, a da je po drugi strani vesela in presenečena, da jo oboževalci še vedno prepoznajo. Starost pa ne prinaša le slabih, temveč tudi dobre stvari, saj zdaj dobiva priložnost igrati vloge starejših, bolj izkušenih in kompleksnejših žensk.

Zvzednica je zaslovela v seriji Prijatelji, danes pa dobiva vloge zrelejših žensk.
FOTO: Profimedia

Priljubljena igralka je javno že večkrat dejala, da ni naklonjena lepotnim posegom, saj odkrito priznava, da se jih boji. "Ne obsojam ljudi zaradi tega, kar počnejo. Mnogi izgledajo fantastično, ampak sama se bojim, da se moje telo ne bo zacelilo pravilno in bi tako izgledala starejša," je še dodala. Sama se je sicer že pri 16 letih, preden je začela hoditi v srednjo šolo, odločila za operacijo nosu. O tem je brez zadržkov spregovorila tudi javno, kot je dejala za tuje medije, pa ji je ta odločitev povsem spremenila življenje, saj je pozitivno vplivala na njeno samopodobo in duševno blaginjo.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Lisa Kudrow botoks staranje estetski posegi operacija nosu naravna lepota

Gwyneth Paltrow ujeta v obleki: Celo noč ni mogla na stranišče

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Mama zapravila denar za sinovo terapijo – in ugotovila, da je ona težava
zadovoljna
Portal
Vroča Jennifer Lopez z izzivalnimi fotografijami 'zažgala' splet
vizita
Portal
Nepričakovan zaplet med operacijo, ki ga zdravniki niso pričakovali
cekin
Portal
Vsakih 10 sekund zasluži 46 evrov: zgodba očeta, ki je navdušila
moskisvet
Portal
Kdo so trije prijatelji, ki lahko obiščejo Michaela Schumacherja?
dominvrt
Portal
Je vaša hortenzija videti slabo? Tako jo boste rešili
okusno
Portal
Skuhajte v nedeljo, jejte ves teden: 3 preproste ideje
voyo
Portal
Mož iz ozadja
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1596