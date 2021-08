Zakaj Meghan Markle ni bila povabljena na 60. rojstni dan Baracka Obame?

Meghan Markle naj bi si silno želela priti na 60. rojstni dan nekdanjega ameriškega predsednika Baracka Obame , a vabila ni dobila. Zanjo naj bi bil to hud udarec, saj so si vsi zvezdniki, ki so se pred leti zbližali z nekdanjim predsednikom, vabila zelo želeli. Kot poročajo ameriški mediji, naj bi se zakonca Obama odločila, da Harryja in Meghan ne bosta povabila zaradi drame, ki sta jo ustvarila pred meseci.

In prav to, da je Meghan spregovorila zoper monarhijo, ni bilo pogodu zakoncema Obama, še posebej Michelle, ki ima kraljico Elizabeto II. zelo rada. Michelle kraljico izjemno spoštuje in Meghanine odločitve preprosto ne razume. "Zakonca Obama sta vedno zelo cenila Harryja, a prepričana sem, da sta spregledala, kakšna je Meghan. Ostajajo prijatelji, a odnos ne bo več tako tesen, kot je bil nekoč," je za ameriške medije izjavila Angela Levin, strokovnjakinja za kraljevo družino in avtorica biografije Harry: A Biography of a Prince. Dodala je, da si je Meghan izjemno želela povabila na nepozabno praznovanje: "Sicer je vsem govorila, da je bila vabljena in da ni imela časa, da bi se praznovanja udeležila, a to ni res. Dejstvo je, da s Harryjem nikoli nista bila povabljena."