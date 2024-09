Zakaj nekdanji mož Britney Spears ni prebral njene knjige?

Britney Speras in Sam Asghari sta se lani razšla, uradno pa je sodišče njuno ločitev potrdilo letos maja. Le nekaj mesecev po njunem razhodu je zvezdnica izdala svojo knjigo z naslovom The Woman in Me, a njen nekdanji mož pravi, da je zaenkrat ni in je tudi ne misli prebrati. Je obujanje spominov zanj pretežko ali se za njegovo odločitvijo skriva kakšen drug razlog?

Ko je Britney Spears lani napovedala izid svoje knjige spominov z naslovom The Woman in Me, javnost še ni slutila, da se bo zvezdnica le nekaj mesecev pred izidom razšla s svojim tedanjim možem. A njeno razmerje s Samom Asgharijem ni dočakalo izida, kljub vsemu pa je takrat zatrdila, da to ne bo vplivalo na njeno knjigo.

Sam Asghari je priznal, da ni prebral knjige svoje nekdanje žene Britney Spears. FOTO: Profimedia icon-expand

Ob izidu je knjiga, ki se ji je nekaj časa napovedovala celo filmska upodobitev, takoj postala ena najbolje prodajanih in branih knjižnih uspešnic, a obstaja človek, ki je bil pevki nekoč zelo blizu, pa knjige vseeno ni in je tudi v prihodnosti ne misli prebrati. To je njen nekdanji mož, s katerim sta se uradno ločila letos maja, Sam pa je v svojem nedavnem intervjuju razkril, zakaj se je tako odločil. "Nisem je prebral, ker sem bil ves čas tam," je povedal za Hollywood Reporter.

Ali je prebiranje knjige zanj pretežko zaradi obujanja spominov ali do nekdanje žene goji takšne zamere, da niti knjige ne želi prebrati, ni razkril. Ob vprašanju, koliko sta po ločitvi še v stiku, se je spretno izognil odgovoru. "Če je moje življenje zasebno, je zasebno. To je nekaj, kar bom vedno spoštoval, ne glede na kakršen koli dogovor ali ne," je dejal 30-letnik in se pri tem skliceval na podpisano pogodbo o nerazkritju informacij, ki naj bi jo po poročanju Page Six podpisal ob ločitvi. Obenem je še dodal, da so to njegove vrednote in da od tega ne odstopa.