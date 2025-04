Zakaj nihče ne mara Katy Perry?

OGLAS

Katy Perry je na spletu znova postala najbolj osovražena zvezdnica na svetu. Pevka je pred dnevi na vesoljskem plovilu milijarderja Jeffa Bezosa in v družbi samih žensk za 11 minut poletela v vesolje, vse od pristanka na Zemlji pa je deležna številnih kritik, saj le redki vidijo smisel v njenem pregrešno dragem izletu.

Katy Perry FOTO: Profimedia icon-expand

40-letnica se je v preteklosti že spopadala z nazivom 'najbolj osovražene zvezdnice' na svetu, pred leti pa je, utrujena od kritik oboževalcev, ki so jo obtoževali, da se je spremenila, dejala:"Naveličana sem že slave! Nisem pa utrujena od ustvarjanja. Po mojem mnenju je slava le nagnusen stranski produkt tega, kar počnem." Tisti, ki so jo sprva oboževali, so pozneje postali njeni največji nasprotniki, očitali pa so ji predvsem to, da se je njeno obnašanje zelo spremenilo. Spremenila je stil oblačenja in način komuniciranja v javnosti, spremembe pa so vplivale tudi na njeno glasbo, kar ni ostalo neopaženo, mnogim oboževalcem pa to ni bilo všeč."Ljudje drugim ne pustijo, da bi osebnostno rasli. Želijo te samo zapreti v časovno kapsulo. In želijo, da si vedno ista oseba," je nekoč povedala.

Da je njena priljubljenost močno padla, so opazili tudi tuji mediji, leta 2017 pa so se spraševali, zakaj nenadoma vsi sovražijo Katy Perry? Zvezdnica je postala tarča kritik, da si prisvaja kulturo, mnogi pa so menili, da njena glasba nima smisla in da se skuša delati bolj resno, kot je v resnici. Težave so povzročala tudi njena politična stališča, pozornost pa je pritegnila predvsem s podporo bogatašu, ki je bil proti pravici do splava.

Tudi drugi zvezdniki je ne marajo

Čeprav je imela v preteklosti prijateljice tudi med zvezdnicami, so se te že pred leti umaknile, po poletu v vesolje pa so jo javno kritizirali številni znani obrazi Hollywooda. Leta 2017 so tabloidi njen spor s Taylor Swift označili za 'hladno vojno pop kulture', kritikam pa so se pridružile še nekatere zvezdnice, med njimi tudi Lady Gaga. Posledica tega je bila, da se je Perryjeva odločila popolnoma spremeniti svoj življenjski slog in pristop k slavi. Manj se je izpostavljala, v javnosti pa ni želela izstopati niti z izbiro oblačil, zato je pogosto nosila le športna oblačila.

Katy Perry FOTO: Profimedia icon-expand

"Že zdavnaj sem nehala brskati po spletu in brati komentarje. Torej, če sem na družbenih omrežjih, objavljam, a ne gledam, kaj pišejo drugi," je pred časom iskreno priznala pevka in razkrila, kako se je soočala z lastno nepriljubljenostjo. Čeprav je trdila, da ji kritike ne pridejo do živega, se je skušala znova prikupiti javnosti tudi z dobrodelnostjo. Ustanovila je Firework Foundation, organizacijo, ki otrokom iz revnih skupnosti pomaga pri dostopanju do umetnosti. Pomagala je otrokom na Madagaskarju in v Vietnamu, tako da jim je nudila hrano in izobraževanje, gradila zavetišča za mlade in zbirala denar za obolele za aidsom in rakom. Leta 2016 je prejela humanitarno nagrado Audrey Hepburn za podporo najbolj ranljivim otrokom na svetu. Kljub dobrodelnosti pa so mnogi njen prispevek videli le kot poskus izboljšanja lastne javne podobe.

Nov plaz kritik jo je doletel leta 2024, ko je nadaljevala sodelovanje s producentom dr. Lukom na albumu 143, čeprav ga je pevka Kesha pred tem obtožila spolnega napada. Med pesmimi, pri katerih sta sodelovala, je tudi Women's World, ki jo je Perryjeva želela promovirati kot himno ženskam, pogorela pa je tudi pri glasbenih kritikih. Istega leta je zapustila šov Ameriški idol, kjer je bila dolgoletna žirantka, razlog pa so bile obtožbe, da ustrahuje tekmovalce in se norčuje iz njihovih nastopov, videza in sposobnosti.

Za piko na i se je sedaj podala še v vesolje, na 11-minutni izlet pa je kot talismana za srečo vzela marjetico in seznam pesmi, ki jih bo izvajala na turneji Lifetimes. Njena izbira je številne dodatno razjezila, saj so mnenja, da ob pregrešno dragi poti, ki človeštvu ni doprinesla ničesar, zvezdnica deluje samo za lastno promocijo.