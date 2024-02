Zakaj otroci niso obiskali Kate Middleton v bolnišnici?

Middletonova in njen mož princ William naj bi se odločila, da je za njune otroke najbolje, da jih zaščitita in preprečita, da bi jih skrbelo. Kljub temu, da matere niso obiskali v živo, pa je vir razkril, da so bili otroci z mamo v stiku prek video klicev.

42-letnica je bila pred dnevi odpuščena iz bolnišnične oskrbe, kjer je preživela skoraj dva tedna po načrtovani operaciji abdomna, v tem času pa je njeni trije otroci niso obiskali. Kot je za Entertainment Tonight povedal vir blizu družine, je 10-letni princ George , osemletna princesa Charlotte in petletni princ Louis v tem času niso obiskali, ker so njihovi straši želeli, da se rutina otrok ne podre, njihova življenja pa sledijo ustaljenim tirnicam.

Princesa naj bi bila srečna, da lahko okrevanje nadaljuje v domači oskrbi, kjer ji družbo delajo otroci in mož, ki je za čas njenega okrevanja odpovedal svoje dolžnosti, da bi lahko ženi stal ob strani in prevzel večji del skrbi za njune otroke.

Kot je pred kratkim razkril vir blizu kraljeve družine, pa princesa zdravstvenih težav ni skrivala le pred otroki, temveč je načrtovano operacijo vse do sprejema v bolnišnico zamolčala tudi nekaterim svojim najbližjim in osebju. Novica o operaciji je bila tako veliko presenečenje tudi za tiste, ki so ji najbližje.

Princesa naj bi v domači oskrbi okrevala vse do velike noči, do takrat pa je odpovedala tudi vse svoje obveznosti. Kot so sporočili v izjavi za javnost, Middletonova ceni zanimanje javnosti za njeno zdravstveno stanje, a ob tem naproša, da spoštujejo njeno zasebnost in dejstvo, da želi podrobnosti ohraniti zase.