Zakaj se bosta princ Harry in Meghan v resnici preselila?

Odločitev princa Harryja in Meghan Markle, da se bosta do prihodnje pomladi izselila iz Kensingtonske palače, je vsekakor prebudila zanimanje širše javnosti, predvsem zato, ker so se pojavila namigovanja, da se bosta zakonca izselila zaradi nerazumevanja s Harryjevim bratom Williamom in njegovo soprogo Kate. Pa je to res?

Princ Harry in Meghan Markle se bosta do prihodnje pomladi izselila iz svojega trenutnega domovanja v Kensingtonski palači. Pojavila so se namigovanja, da naj bi se odnosi med bratoma Harryjem in Williamom nekoliko zaostrili, kar naj bi dodatno spodbudilo novopečena zakonca k temu, da svojo družinsko zgodbo začneta pisati pod ločeno streho.

Princ Harry in Meghan Markle bosta do prihodnje pomladi zapustila Kensingtonško palačo FOTO: Profimedia

Zgodovina se ponavlja – tako poročajo tuji mediji, ki navajajo, da je pred leti prišlo do podobne 'ločitve' bratov Georgea VI. in Edwarda VII. Slednji naj bi se zaradi svoje ljubezni do Američanke Wallis Simpson znašel v podobni situaciji kot princ Harry in se zaradi neprikritega neodobravanja ostalih članov kraljeve družine s svojo boljšo polovico preselil v hišo Frogmore v Windsorju - točno tja, kamor se zdaj selita tudi princ Harry in vojvodinja Meghan Markle. Čeprav je britanska modra kri do danes že nekoliko omilila svoja stališča o tem, kdo je 'primeren' za poroko s katerim izmed članov kraljeve družine – prelomnica se je zgodila že v času, ko se je princ Charles po smrti princese Dianeodločil za vnovično poroko s Camillo, pa so viri blizu kraljevemu dvoru novinarjem portala Daily Mailzaupali nekaj zanimivih podrobnosti.

Strog kraljevi protokol se je nekoliko omilil ob vnovični poroki princa Charlesa s Camillo FOTO: Profimedia

''Kar si Meghan želi, to Meghan tudi dobi.'' To naj bi pred časom o svoji soprogi izjavil princ Harry. In s to izjavo bi bilo vse v najlepšem redu, če ne bi šlo za kraljevo družino in če ne bi bilo potrebno nenehno spoštovanje kraljevega protokola. Dejstvo je, da princ Harry nikoli ne bo postal 'kralj'. Njegov dosmrtni plemiški naziv bo najverjetneje ostal 'princ Harry, vojvoda susekški'. Zaradi tega sta se zakonca med drugim odločila, da se nekoliko umakneta iz soja žarometov in medijske pozornosti, ki je sicer usmerjena na člane kraljeve družine in začneta po rojstvu svojega prvega otroka novo družinsko poglavje pisati drugje – v nekoliko bolj sproščenem okolju.

Princ Harry ne bo nikoli 'kralj' FOTO: Profimedia

Viri obenem razkrivajo, da sta si vojvodinji Kate in Meghan osebnostno precej različni, zaradi česar kljub trudu še vedno nista uspeli stkati pristne prijateljske vezi. Ker naj bi se princ Harry še predobro zvedal, da bi v primeru življenja v Kensingtonški palači njegova družina morala delovati po strogih in precej formalnih pravilih, je sprejel odločitev, da se s soprogo izselita. Družino namreč želi vzgajati v bolj sproščenem okolju. Medtem, ko so številni prepričani, da vrtovi okoli Kensingtonske palače nudijo dovolj primernega prostora za vzgojo in igro kraljevih otrok na prostem, ni popolnoma tako. Otroci princa Williama in Kate Middleton so namreč najbolj priljubljena 'tarča' britanskih paparacev, ki dnevno postavajo v bližini njihovega domovanja v upanju, da v svoje fotografske objektive ujamejo nekaj utrinkov sproščene igre kraljevih orok na prostem. To naj bi med zakoncema Kate in Williamom ustvarjalo dodaten pritisk, kateremu se želi Harry v zakonu z Meghan vsekakor izogniti.

Otroci princa Williama in vojvodinje Kate so priljubljena tarča paparacev FOTO: Profimedia

Dejstvo je, da za rastoči družini dveh mladih britanskih princev znotraj ene palače enostavno ni dovolj prostora. Eden izmed virov je za Daily Mail povedal: ''Kensingtonska palača ima nedvomno čudovite vrtove – ampak tam v resnici ni dovolj primernega prostora za igro odraščujočih otrok. Frogmore, po drugi strani, je umeščen v varovano cono Windsorja, kar pomeni da bo hiša za ogled javnosti odprta le nekaj dni v tednu, zakonca pa bosta imela skozi praktično celotno leto zagotovljeno popolno zasebnost in mir.''

Princ Harry se bo s svojo 'rastočo' družino preselil v Windsor FOTO: Profimedia