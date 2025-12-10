Zakaj Camillina otroka ne bosta preživela božiča s kraljevo družino?

Sin in hčerka kraljice Camille letošnjega božiča ne bosta preživela v družbi s kraljevo družino. Kot poroča Daily Mail, je Tom Parker Bowles nedavno razkril, da bosta s sestro Lauro Lopes preskočila praznovanje v Sandringhamu, kjer bo praznične dni preživela kraljeva družina, saj so dogovorjeni le za vsako drugo leto.

Otroka kraljice Camille prazničnih dni ne bosta preživela s kraljevo družino. Kot je kolumnistu Richardu Ednu povedal Tom Parker Bowles, sta s sestro Lauro Lopes zmenjena, da z materjo in njenim možem božične dni preživita le vsako drugo leto, 50-letni kraljičin sin se je ob tem pošalil, da se bo za ta čas vrnil na kavč svoje nekdanje žene.

Kraljica Camilla s sinom Tomom. FOTO: Profimedia icon-expand

"Božiča ne bom preživel v Sandringhamu, prav tako ne moja sestra. Tako bo vsako drugo leto. Enkrat ja, drugič ne. Tako da bom znova na kavču nekdanje žene," je dejal 50-letni kulinarični pisec, ki ima s Saro Buys, s katero je bil poročen od leta 2005 do 2018, dva otroka. Bowles je leta 2024 za Telegraph razkril, da je mati njega in sestro rotila, naj ta čas preživita s kraljevo družino, razlog pa je bila kraljeva diagnoza raka. "Mama nama je rekla, da si želi, da prideva, saj že dolgo ni z nama preživela božiča. Zadnji dve leti sta bili zanju pekel. Starejši kot si, bolj se zavedaš smrtnosti. Še posebej, če je prisotna tudi bolezen," je takrat dejal.

Tom Parker Bowles FOTO: Profimedia icon-expand

Kraljica Camilla ima sina in hčerko iz zakona s prvim možem, Andrewom Parkerjem Bowlesom, s katerim je bila poročena od leta 1973 do 1995. S sedanjim kraljem je pred oltar stopila leta 2005. Tom in Laura pa nista edina otroka, ki se letos ne bosta udeležila družinskega praznovanja. Med povabljenimi znova ne bo mlajšega kraljevega sina in njegove soproge Meghan Markle, ki s kraljevo družino božiča nista praznovala že od leta 2018. Kljub temu da bo udeležba nekoliko manjša, pa naj bi si kralj želel, da bo letošnje praznovanje posebno, saj se zaveda, da bi lahko bilo njegovo zadnje.