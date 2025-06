'Zakaj se DiCaprio še vedno pretvarja, da mu je mar za okolje?'

Leonardo DiCaprio je eden od številnih zvezdnikov, ki so se udeležili poroke Jeffa Bezosa in Lauren Sanchez, a po fotografijah sodeč se zdi, da igralec ni želel, da bi kdo to vedel. Dobitnik oskarja se je namreč ves čas skrival pod športno kapo, s tem pa ni ubežal fotografom in neusmiljenim komentarjem uporabnikov na družbenih omrežjih.