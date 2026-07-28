Zakaj se Eric Roberts ni udeležil poroke hčerke Emme?

Igralec Eric Roberts, brat hollywoodske zvezdnice Julie Roberts, je za Page Six potrdil, da se ni udeležil poroke hčerke Emme Roberts. Spomnimo, igralka je pretekli konec tedna usodni da dahnila na slikoviti lokaciji v Idahu, tam so bili tudi njena mama Kelly Cunningham, teta Julia in sinček Rhodes, opazno pa je manjkal oče Eric.
"Rad imam svojo hčerko. Vedno sem jo imel in vedno jo bom. Popolnoma čudovito je, da lahko praznuje, kakorkoli želi in s komerkoli želi," je na vprašanje, zakaj se obreda ni udeležil, dejal 70-letnik, ki je v preteklosti javno priznal, da zaradi zlorabe prepovedanih substanc s hčerko ni imel najboljšega odnosa, kar je kasneje tudi javno obžaloval.
Meseca aprila je zvezdnik filma Vitez teme sicer v intervjuju zatrdil, da s hčerko nista odtujena ter da je njun odnos hladen le skozi oči javnosti, ki ju nikoli ne vidi skupaj. "Zato imajo svoje mnenje, kakršnokoli že to je." Dodal je, da je na Emmo, ki tudi sama uspešno pluje po igralskih vodah, zelo ponosen ter priznal, da bi lahko bil veliko boljši oče. "Name se ni bilo mogoče čustveno zanašati. Za to prevzemam polno odgovornost."
Na poroki je bilo sicer več znanih obrazov, med drugim tudi igralke Demi Moore, Sarah Paulson, Kristen Stewart, Ashley Benson in Billie Lourd.
Julia Roberts je ena najbolj prepoznavnih in uspešnih hollywoodskih igralk vseh časov. Svetovno slavo je dosegla v 90. letih prejšnjega stoletja z ikonično vlogo v filmu Čedno dekle (Pretty Woman). Za svoje igralske dosežke je prejela številne nagrade, vključno z oskarjem za glavno vlogo v filmu Erin Brockovich leta 2000. Znana je po svojem nalezljivem nasmehu in sposobnosti, da uspešno preklaplja med romantičnimi komedijami in dramskimi vlogami.
Film Vitez teme iz leta 2008, ki ga je režiral Christopher Nolan, velja za enega najboljših filmov o superjunakih vseh časov. Eric Roberts je v tem filmu odigral vlogo mafijskega šefa Sala Maronija. Njegov nastop v tem projektu je bil pomemben, saj je bil film izjemno kritiško in komercialno uspešen, kar je Ericu Robertsu omogočilo, da se je ponovno uveljavil v velikih hollywoodskih produkcijah in pokazal svojo sposobnost igranja kompleksnih negativcev.
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