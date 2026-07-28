Zakaj se Eric Roberts ni udeležil poroke hčerke Emme?

Igralec Eric Roberts , brat hollywoodske zvezdnice Julie Roberts , je za Page Six potrdil, da se ni udeležil poroke hčerke Emme Roberts . Spomnimo, igralka je pretekli konec tedna usodni da dahnila na slikoviti lokaciji v Idahu, tam so bili tudi njena mama Kelly Cunningham , teta Julia in sinček Rhodes , opazno pa je manjkal oče Eric.

"Rad imam svojo hčerko. Vedno sem jo imel in vedno jo bom. Popolnoma čudovito je, da lahko praznuje, kakorkoli želi in s komerkoli želi," je na vprašanje, zakaj se obreda ni udeležil, dejal 70-letnik, ki je v preteklosti javno priznal, da zaradi zlorabe prepovedanih substanc s hčerko ni imel najboljšega odnosa, kar je kasneje tudi javno obžaloval.

Meseca aprila je zvezdnik filma Vitez teme sicer v intervjuju zatrdil, da s hčerko nista odtujena ter da je njun odnos hladen le skozi oči javnosti, ki ju nikoli ne vidi skupaj. "Zato imajo svoje mnenje, kakršnokoli že to je." Dodal je, da je na Emmo, ki tudi sama uspešno pluje po igralskih vodah, zelo ponosen ter priznal, da bi lahko bil veliko boljši oče. "Name se ni bilo mogoče čustveno zanašati. Za to prevzemam polno odgovornost."