Zakaj se Gwyneth Paltrow po krajši odsotnosti vrača na filmska platna?

51-letnica je od leta 2019 nastopala zgolj v kakšnem krajšem filmu in enem od filmov, ki jih je produciral njen mož Brad Falchuk . Zdaj se je na snemanje vrnila zaradi želje svoje hčerke, pred časom pa je dejala, da bi jo lahko k snemanju ponovno prepričal eden od njenih nekdanjih soigralcev iz filma Maščevalci . "Trenutno bi težko igrala zaradi svoje službe, a mislim, da bi me Robert Downey Jr. lahko prepričal, da se vrnem," je dejala v intervjuju za Entertaiment Tonight .

Ko se je odločila za igralski premor, je zvezdnica zatrdila, da nima namena povsem opustiti igralske kariere, a da se bo trenutno osredotočila na svojo podjetniško pot. "Nikoli nisem rekla, da bom nehala igrati," je povedala v intervjuju za Today in dodala: "Moje podjetje je moja strast, ki mi vzame veliko časa. Sem direktorica in zaposlena v podjetju, to pa je nekaj, kar počnem vsak dan, in trenutno nisem osredotočena na redno igranje."