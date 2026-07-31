Zakaj se je Emma Roberts na poroki preoblekla v črno obleko?

"Rada naredim nekaj povsem nepričakovanega," je svojo odločitev, da bo po poročnem obredu zasijala v črni obleki, komentirala Emma Roberts. Zvezdnica, ki je pred dnevi v Idahu svojemu dragemu Codyju Johnu obljubila večno zvestobo, je za tuje medije priznala, da si je za zabavo pač želela obleči črno.

Emma Roberts je na svoji poroki najprej nosila belo obleko. FOTO: Profimedia

Slavna igralka je pretekli konec tedna doživela svoj sanjski dan, za tovrstno priložnost pa je izbrala dve unikatni kreaciji modne oblikovalke Monique Lhuillier. Prva obleka, ki jo je nosila ob cerkvenem oziroma uradnem delu slovesnosti, je bila, kot se za nevesto spodobi, bele barve. "Dolgo sem premišljevala, kakšni obleki si želim na svoji poroki," je dejala za tuje medije o svoji odločitvi o kontrastnih barvah.

Na zabavi po poroki, na kateri je bilo tudi nekaj znanih obrazov iz sveta filma in zabave, kot je denimo njena slavna teta Julia Roberts, pa je nosila črno kreacijo. Po uradnem delu se je preoblekla v obleko iz kolekcije pripravljenih oblačil (ready-to-wear) iz leta 2004. Obleka je vključevala korzet in krilo dolžine do sredine meč, narejeno iz ročno rezane svilene tkanine. "Črna barva simbolizira fantazijo in muhavost," so nevestino izbiro obrazložili pri modni hiši.

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Obleka za zvezdnico je bila izdelana po meri, da je poudarila postavo in ohranila igriv pridih preteklosti. Po poročanju tujih medijev, pa glavna poročna obleka ni bila čisto bela, temveč posebnega odtenka, imenovanega Vintage Rose. Za dosego te specifične barve je oblikovalka uporabila približno 25 metrov blaga, ki ga je ročno starala s postopkom namakanja. Obleka je vključevala detajle, kot so francoska čipka in dolga tančica. Izdelava je trajala devet mesecev, saj je bila vsaka podrobnost, vključno z volančki in čipko, narejena po meri neveste. Emma si je takšno obleko zaželela, ker je želela doseči videz, ki deluje, kot da ima svojo zgodovino, a je hkrati popolnoma nova in osebno prilagojena njej.

35-letna igralka je večno zvestobo obljubila igralcu, s katerim sta par postala avgusta 2022, zaročila pa sta se dve leti kasneje. Svojo ljubezen sta od samega začetka skrivala pred javnostjo, saj sta prepričana, da je to ključno za uspešno zvezo v svetu slavnih. Viri blizu para pravijo, da sta Cody in Emma skupaj zelo srečna in da se odlično dopolnjujejo.