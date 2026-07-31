Zakaj se je Emma Roberts na poroki preoblekla v črno obleko?

"Rada naredim nekaj povsem nepričakovanega," je svojo odločitev, da bo po poročnem obredu zasijala v črni obleki, komentirala Emma Roberts. Zvezdnica, ki je pred dnevi v Idahu svojemu dragemu Codyju Johnu obljubila večno zvestobo, je za tuje medije priznala, da si je za zabavo pač želela obleči črno.
Slavna igralka je pretekli konec tedna doživela svoj sanjski dan, za tovrstno priložnost pa je izbrala dve unikatni kreaciji modne oblikovalke Monique Lhuillier. Prva obleka, ki jo je nosila ob cerkvenem oziroma uradnem delu slovesnosti, je bila, kot se za nevesto spodobi, bele barve. "Dolgo sem premišljevala, kakšni obleki si želim na svoji poroki," je dejala za tuje medije o svoji odločitvi o kontrastnih barvah.
Na zabavi po poroki, na kateri je bilo tudi nekaj znanih obrazov iz sveta filma in zabave, kot je denimo njena slavna teta Julia Roberts, pa je nosila črno kreacijo. Po uradnem delu se je preoblekla v obleko iz kolekcije pripravljenih oblačil (ready-to-wear) iz leta 2004. Obleka je vključevala korzet in krilo dolžine do sredine meč, narejeno iz ročno rezane svilene tkanine. "Črna barva simbolizira fantazijo in muhavost," so nevestino izbiro obrazložili pri modni hiši.
Obleka za zvezdnico je bila izdelana po meri, da je poudarila postavo in ohranila igriv pridih preteklosti. Po poročanju tujih medijev, pa glavna poročna obleka ni bila čisto bela, temveč posebnega odtenka, imenovanega Vintage Rose. Za dosego te specifične barve je oblikovalka uporabila približno 25 metrov blaga, ki ga je ročno starala s postopkom namakanja. Obleka je vključevala detajle, kot so francoska čipka in dolga tančica. Izdelava je trajala devet mesecev, saj je bila vsaka podrobnost, vključno z volančki in čipko, narejena po meri neveste. Emma si je takšno obleko zaželela, ker je želela doseči videz, ki deluje, kot da ima svojo zgodovino, a je hkrati popolnoma nova in osebno prilagojena njej.
35-letna igralka je večno zvestobo obljubila igralcu, s katerim sta par postala avgusta 2022, zaročila pa sta se dve leti kasneje. Svojo ljubezen sta od samega začetka skrivala pred javnostjo, saj sta prepričana, da je to ključno za uspešno zvezo v svetu slavnih. Viri blizu para pravijo, da sta Cody in Emma skupaj zelo srečna in da se odlično dopolnjujejo.
Monique Lhuillier je priznana filipinsko-ameriška modna oblikovalka, ki je zaslovela predvsem s svojimi elegantnimi poročnimi oblekami in večernimi toaletami. Njena znamka, ustanovljena leta 1996, je znana po prefinjenem, ženstvenem in romantičnem slogu, ki pogosto vključuje uporabo luksuzne čipke, svile in zapletenih vezenin. Mnoge svetovne zvezdnice se odločajo za njene kreacije za rdeče preproge in poroke, saj njeni kosi združujejo sodobno eleganco s klasično lepoto.
Izraz 'ready-to-wear' ali 'prêt-à-porter' se nanaša na modna oblačila, ki so proizvedena v standardnih velikostih in so takoj na voljo za prodajo v trgovinah. Za razliko od visoke mode oziroma 'haute couture', kjer so oblačila izdelana po meri posameznika in pogosto ročno šivana v omejenih količinah, so 'ready-to-wear' kolekcije namenjene širšemu trgu. Kljub temu so lahko tudi ta oblačila zelo kakovostna in oblikovalsko dovršena, saj jih modne hiše predstavljajo na tednih mode kot del svojih sezonskih kolekcij.
Čeprav je bela danes najbolj razširjena barva za poročne obleke, ta tradicija v zahodnem svetu ni bila vedno samoumevna. Popularizirala jo je britanska kraljica Viktorija leta 1840, ko se je poročila v beli obleki, kar je bilo takrat nenavadno, saj so neveste običajno nosile svoja najboljša oblačila ne glede na barvo. Kraljičina izbira je postala simbol bogastva in čistosti, saj je bilo v tistem času vzdrževanje bele tkanine drago in zahtevno, kar je belo obleko postavilo za statusni simbol, ki se je skozi desetletja utrdil v družbeno normo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.