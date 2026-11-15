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Tuja scena

Zakaj se je posilstva obsojeni Russell Brand poročil s Katy Perry?

London, 15. 11. 2026 15.32 pred 1 uro 3 min branja 4

Avtor:
K.Z.
Katy Perry in Russell Brand

Nekdanje dekle posilstva in spolnega napada pred dnevi obsojenega Russlla Branda je v novem dokumentarnem filmu razkrilo, zakaj naj bi se zvezdnik poročil s Katy Perry. Pevka in komik sta pred oltar stopila leta 2010, Jordan Martin pa je prepričana, da se je Brand s Perry poročil zgolj zato, ker je bila slavna.

"Počne tisto, kar si je vedno želel, to pa je tudi zakon z nekom, ki je slaven. Vedno je govoril, da bo tako," je v novem dokumentarnem filmu o življenju Russlla Branda dejalo njegovo nekdanje dekle Jordan Martin. Ta je prepričana, da je bil prav to razlog, da je komik leta 2010 stopil pred oltar s pevko Katy Perry.

Katy Perry in Russell Brand sta bila poročena zgolj dve leti. Razšla sta se leto po poroki.
Katy Perry in Russell Brand sta bila poročena zgolj dve leti. Razšla sta se leto po poroki.
FOTO: Profimedia

Sedaj že nekdanja zakonca sta se spoznala leta 2008 med snemanjem filma Superžur. Poročila sta se dve leti pozneje v Indiji in se le leto za tem razšla. Uradno sta se ločila leta 2012. Preden je Brand, ki je bil pred dnevi obsojen na 10 let in šest mesecev zaporne kazni zaradi posilstva in spolnega napada, bil v zvezi z Jordan. Ta trdi, da jo je komik leta 2007 prosil, naj ga obišče na Havajih, kjer je snemal film Pozabi Saro, saj si je želel, da je z njim nekdo, ki bi mu preprečil, da se zaplete s kom iz snemalne ekipe.

"Rekel mi je, da bi moral biti v zvezi z nekom, ki je slaven in ne z menoj," je povedala v dokumentarcu in dodala, da ji je nekoč dejal, da se oblači kot pozornosti željna ženska, na Havajih pa mu ob tem, ko se je sinčila, ni bilo ugodno.

Preberi še 'Russell Brand v zaporu ne bo preživel'

V dokumentarcu so sodelovali tudi komikovi nekdanji sodelavci in znani obrazi iz zabavne industrije, ki sicer niso želeli, da se njihova identiteta javno razkrije, o Brandu pa so spregovorili še njegovi nekdanji sostanovalci in nekateri novinarji. Čeprav je 51-letnik že v zaporu, pa je policija potrdila, da preiskuje nove obtožbe spolnih napadov na šest žensk.

Perry, ki se na obsodbo nekdanjega moža javno ni želela odzvati, je leta 2013 dejala, da je Brand želel vedno imeti nadzor nad njo. "Ko sem bila na turneji, mu ni bilo všeč, da sem jaz v ospredju," je povedala, za njuno dinamiko pa dejala, da jo je zelo prizadela. "Ko sem ga spoznala, si je želel nekoga, s katerim bi bil enakovreden. Menim, da si veliko pomembnih moških želi enakovrednih partneric, ko pa stopijo v razmerje s takšno osebo, pa spoznajo, da jim to v resnici ni všeč," je takrat razmišljala in priznala, da se je na začetku počutila odgovorno za razpad zakona, a pozneje spoznala, kakšna je resnica. "Več o tem ne morem povedati, saj imam vse dokumentirano in shranjeno v sefu za težke čase. Takart sem spoznala, da se nisva razšla zaradi mene, saj je bilo vse skupaj večja stvar od mene. Zato živim naprej svoje življenje," je še dodala.

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KOMENTARJI4

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Amor Fati
15. 11. 2026 16.34
Model je v zaporu. Naj ostane. Dovolj novic o njem.
Odgovori
0 0
travc
15. 11. 2026 16.31
En brezveznik.
Odgovori
0 0
JAZsemTI
15. 11. 2026 15.48
Katy Perry in Russell Brand sta bila poročena zgolj dve leti. Razšla sta se leto po poroki. Katy Perry in Russell Brand sta bila poročena zgolj dve leti. Razšla sta se leto po poroki.🤪
Odgovori
+3
4 1
Fakefile
15. 11. 2026 15.53
Lahko pa sta se po letu razšla in se ločila kasneje.
Odgovori
+2
2 0
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