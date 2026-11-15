Zakaj se je posilstva obsojeni Russell Brand poročil s Katy Perry?

"Počne tisto, kar si je vedno želel, to pa je tudi zakon z nekom, ki je slaven. Vedno je govoril, da bo tako," je v novem dokumentarnem filmu o življenju Russlla Branda dejalo njegovo nekdanje dekle Jordan Martin. Ta je prepričana, da je bil prav to razlog, da je komik leta 2010 stopil pred oltar s pevko Katy Perry.

Katy Perry in Russell Brand sta bila poročena zgolj dve leti. Razšla sta se leto po poroki. FOTO: Profimedia

Sedaj že nekdanja zakonca sta se spoznala leta 2008 med snemanjem filma Superžur. Poročila sta se dve leti pozneje v Indiji in se le leto za tem razšla. Uradno sta se ločila leta 2012. Preden je Brand, ki je bil pred dnevi obsojen na 10 let in šest mesecev zaporne kazni zaradi posilstva in spolnega napada, bil v zvezi z Jordan. Ta trdi, da jo je komik leta 2007 prosil, naj ga obišče na Havajih, kjer je snemal film Pozabi Saro, saj si je želel, da je z njim nekdo, ki bi mu preprečil, da se zaplete s kom iz snemalne ekipe. "Rekel mi je, da bi moral biti v zvezi z nekom, ki je slaven in ne z menoj," je povedala v dokumentarcu in dodala, da ji je nekoč dejal, da se oblači kot pozornosti željna ženska, na Havajih pa mu ob tem, ko se je sinčila, ni bilo ugodno.