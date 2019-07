Zakaj se je Sharon Stone primerjala s princeso Diano?

Danes 61-letna igralka Sharon Stone, ki je svoj čas veljala za eno najbolj prepoznavnih in zaželenih igralk v Hollywoodu, že nekaj časa ni nastopila v odmevnejši filmski vlogi. V svetu filma je njeno ime, kot je pred časom dejala sama, utonilo v pozabo.

Pisalo se je leto 2001, ko je Sharon zadela možganska kap, po kateri je njena kariera naglo strmoglavila. Preboj in prepoznavnost je dosegla z vlogo v detektivski drami Prvinski nagon (1992), ko je v vročih prizorih zaigrala ob bok danes 74-letnemu Michaelu Douglasu. Po vlogu usodne, nevarne in kontroverzne zapeljivke se jo je hitro prijel sloves enega največjih seks simbolov, ženstvenosti in fatalnosti. Nastopila je tudi v filmih Vročica, Kazino, Hudičevki, Muza in mnogih drugih. Za vlogo v filmu Kazino je prejela zlati globus. Potem, ko je zaradi devetdnevne možganske krvavitve pristala v bolnišnici in prestala sedemletno okrevanje, je spoznala, da je svet Hollywooda vse prej kot prizanesljiv in prijazen. ''Na lastni koži sem izkusila neprijaznost in nesramnost s strani kolegic iz igralskih vrst, istočasno pa sem bila sodni boj glede skrbništva nad otroci,''je dejala Sharon ki se je v najtežjem življenjskem obdobju spopadala tudi z ločitvijo od takratnega soproga Phila Bronsteina.

Svojo življenjsko pot je primerjala z usodo princese Diane, za katero smatra, da je bila po tragični smrti v kraljevih vrstah hitro pozabljena. ''V tistem času sem veljala za najbolj zaželeno igralko, bila sem 'vroča roba'. Po bolezni sem se borila za skrbništvo nad otroki, poskušala sem znova normalno delati in živeti, zato sem bila primorana najeti hipotekarni kredit. Izgubila sem vse, kar sem imela, tudi status, ki me je v Hollywoodu spremljal dolga leta. Pozabili so name.''