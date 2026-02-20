Naslovnica
Tuja scena

Zakaj se je žena Erica Danea odločila umakniti zahtevo za ločitev?

20. 02. 2026

Avtor:
K.Z.
Eric Dane in Rebbeca Gayheart

Rebecca Gayheart, žena pokojnega igralca Erica Danea, se je po tem, ko je ta dobil diagnozo ALS, odločila, da umakne zahtevo za ločitev, za katero je že zaprosila na sodišču. Kot je razkrila, se je tako odločila, ker je želela njuni hčerki naučiti, da družina drži skupaj.

Preden je igralec Eric Dane dobil diagnozo neozdravljive bolezni ALS, je njegova žena Rebecca Gayheart zaprosila za ločitev, a si je potem premislila in zahtevo umaknila. Kot je novembra lani pojasnila v podkastu Broad Ideas, je s svojo odločitvijo želela 15-letno Billie in 13-letno Georgio naučiti, da si mora družina stati ob strani, ko preživlja težko obdobje.

Eric Dane z ženo in hčerkama
Eric Dane z ženo in hčerkama
FOTO: Profimedia

"Učila sva ju, da si morata stati ob strani, ne glede na vse. On je naša družina. On je njun oče," je dejala igralka in dodala, da se je tudi v času, ko je mož dobil diagnozo in sta skušala rešiti zvezo, osredotočala na hčerki, da sta še naprej čutili, da nekdo skrbi zanju. "Kljub temu, da je bilo težko, žalostno in hudo," je povedala.

Par se je poročil leta 2004, igralka pa je po 13 letih zakona zahtevala ločitev. Dane in Gayheart sta takrat že sedem let živela ločeni življenji. Mesec dni po tem, ko je Rebecca spremenila svojo odločitev in umaknila zahtevo za razvezo, je Dane javnosti sporočil, da ima ALS.

Eric Dane in Rebbeca Gayheart
Eric Dane in Rebbeca Gayheart
FOTO: Profimedia

54-letnica je novembra v intervjuju opisala zahtevno dinamiko z odtujenim možem in priznala, da ni bila prepričana, ali je bila njena odločitev, da ostane poročena, pravilna. "Odločila sem se, da ga bom podpirala in skrbela za najini hčerki. Več pa bo pokazal čas," je dodala, v čustvenem eseju, ki ga je objavil The Cut decembra, pa je zapisala, da njuna ljubezen res ni romantična, je pa družinska.

Takrat je razkrila, da odtujena zakonca že osem let ne živita v isti hiši, priznala pa je tudi, da sta v tem času oba bila v zvezah z drugimi ljudmi. Igralko so povezovali z milijarderjem Petrom Mortonom, Dane pa se je sestajal s filmsko ustvarjalko Janell Shirtcliff. Kljub temu je družina skupaj preživljala veliko časa. "Letos smo z dekletoma preživele veliko časa pri Ericu. Njegova hiša je od naše oddaljena približno 12 minut vožnje. Skupaj obedujemo in se redno obiskujemo," je še dodala.

Preberi še Umrl zvezdnik serije Talenti v belem

Zvezdnik serije Talenti v belem je umrl le 10 mesecev po tem, ko je javnosti razkril diagnozo. Star je bil 53 let. Novico o njegovi smrti je sporočila družina, ki je v izjavi spomnila, da je v tem času skušal osveščati javnost o bolezni in dodala: "Zelo ga bomo pogrešali in se ga vedno z ljubeznijo spominjali."

eric dane žena ločitev Rebecca Gayheart

Channing Tatum pokazal brazgotino po operaciji ramena

Emil Gyöfi
20. 02. 2026 19.30
Zaradi denarja.
Odgovori
+2
3 1
JanezNovak13
20. 02. 2026 19.23
"Zakaj se je žena Erica Danea odločila umakniti zahtevo za ločitev?" Mislim, da je to naloga za eno mednarodno preiskovalno komisijo, ki bo potrebovala tri leta, da pride zadevi do dna.
Odgovori
+5
5 0
Rožle Patriot
20. 02. 2026 19.08
Se je tako odločila, ker bo več potegnila .... ccc ... kristalno jasno !!!
Odgovori
+5
6 1
Nikdar več
20. 02. 2026 18.58
Morda je bila taktika, da podeduje več kot bi dobila ob ločitvi... ?
Odgovori
+4
5 1
