Zakaj se je žena Erica Danea odločila umakniti zahtevo za ločitev?

Preden je igralec Eric Dane dobil diagnozo neozdravljive bolezni ALS, je njegova žena Rebecca Gayheart zaprosila za ločitev, a si je potem premislila in zahtevo umaknila. Kot je novembra lani pojasnila v podkastu Broad Ideas, je s svojo odločitvijo želela 15-letno Billie in 13-letno Georgio naučiti, da si mora družina stati ob strani, ko preživlja težko obdobje.

Eric Dane z ženo in hčerkama FOTO: Profimedia

"Učila sva ju, da si morata stati ob strani, ne glede na vse. On je naša družina. On je njun oče," je dejala igralka in dodala, da se je tudi v času, ko je mož dobil diagnozo in sta skušala rešiti zvezo, osredotočala na hčerki, da sta še naprej čutili, da nekdo skrbi zanju. "Kljub temu, da je bilo težko, žalostno in hudo," je povedala. Par se je poročil leta 2004, igralka pa je po 13 letih zakona zahtevala ločitev. Dane in Gayheart sta takrat že sedem let živela ločeni življenji. Mesec dni po tem, ko je Rebecca spremenila svojo odločitev in umaknila zahtevo za razvezo, je Dane javnosti sporočil, da ima ALS.

Eric Dane in Rebbeca Gayheart FOTO: Profimedia

54-letnica je novembra v intervjuju opisala zahtevno dinamiko z odtujenim možem in priznala, da ni bila prepričana, ali je bila njena odločitev, da ostane poročena, pravilna. "Odločila sem se, da ga bom podpirala in skrbela za najini hčerki. Več pa bo pokazal čas," je dodala, v čustvenem eseju, ki ga je objavil The Cut decembra, pa je zapisala, da njuna ljubezen res ni romantična, je pa družinska. Takrat je razkrila, da odtujena zakonca že osem let ne živita v isti hiši, priznala pa je tudi, da sta v tem času oba bila v zvezah z drugimi ljudmi. Igralko so povezovali z milijarderjem Petrom Mortonom, Dane pa se je sestajal s filmsko ustvarjalko Janell Shirtcliff. Kljub temu je družina skupaj preživljala veliko časa. "Letos smo z dekletoma preživele veliko časa pri Ericu. Njegova hiša je od naše oddaljena približno 12 minut vožnje. Skupaj obedujemo in se redno obiskujemo," je še dodala.