Tuja scena

Zakaj se je zvezdnik serije Izgubljeni otok na vrhuncu poslovil od slave?

Los Angeles, 13. 03. 2026

Avtor:
K.Z.
Matthew Fox

Igralec Matthew Fox je bil na vrhuncu slave, ko je nastopil v seriji Izgubljeni otok, ki smo jo lahko gledali tudi na naši televiziji, zato je odločitev, da se poslovi od Hollywooda, mnoge presenetila. Sedaj 59-letnik, ki se vrača na male ekrane, je v nedavnem intervjuju razkril, zakaj se je takrat tako odločil.

Matthew Fox je največjo slavo dosegel, ko je v seriji Izgubljeni otok zaigral zdravnika Jacka Shepharda, njegov umik iz Hollywooda, ko je bil na vrhuncu slave, pa je presenetil mnoge. 59-letnik se sedaj vrača z vlogo v seriji The Madison, nedavno pa je za revijo Variety povedal, kaj je bil razlog, da je takrat sprejel takšno odločitev.

Matthew Fox
Matthew Fox
FOTO: Profimedia

"Menil sem, da je čas, da se posvetim družini. Zamudil sem veliko njihovega otroštva, ker sem bil na prizorišču snemanja Izgubljenega otoka, snemal filme in vse to promoviral. Bil je pravi čas, da se umaknem in se posvetim ljudem, ki jih imam rad in jih cenim najbolj na svetu," je povedal.

Preberi še Zvezdnik pretepel voznico avtobusa – ona ga toži

Sedaj se po več kot desetletju vrača, kot pravi, pa je pogrešal delo. Leta 2022 se je vrnil s serijo Last Light, kar je bila njegova prva vloga po Izgubljenem otoku, ki se je zaključil leta 2010. Nato je zaigral še v seriji C*A*U*G*H*T. "Pogrešal sem pripovedovanje zgodb," je dejal in razkril, da je po klicu producenta Taylorja Sheridana hitro privolil v vrnitev na male ekrane.

Kljub temu da je njegovo življenje več let bilo vezano na Hollywood, pa je čutil željo po tem, da zaživi nekje drugje. Leta 2008 je z družino razmišljal o življenju v zvezni državi Oregon, kjer so živeli njegovi sorodniki, všeč pa jim je bila tudi okolica. "Uživam v ribolovu, obiskujem hribe in smučam. Hribi in svež zrak so v Oregonu lahko dostopni in se ni treba daleč voziti," je pred časom še povedal za People.

matthew fox izgubljeni otok zvezdnik igralec

