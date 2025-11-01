Zakaj se Jennifer Lawrence ne skriva več pred paparaci?

Ameriška igralka Jennifer Lawrence se po rojstvu svojih dveh otrok ne skriva več pred paparaci. Zavestno se je namreč odločila, da bo za fotografe, ki spremljajo slavne na vsakem koraku, postala lahka tarča.

"To je bolje kot igra mačke z mišimi, ko se skrivam v garažah, moje oči begajo naokoli in se sprašujem, ali me kdo preganja. Ugotovila sem, da moji otroci čutijo to energijo. Če sem jezna in nervozna, ko zapustimo hišo, to čutijo v svojih majhnih telesih," je dejala v intervjuju za The New Yorker.

Ob tem je povedala, da se je po rojstvu drugega sina soočala s hudo poporodno depresijo. "Vsakič, ko je spal, sem mislila, da je mrtev. Mislila sem, da joka, ker mu ni všeč njegovo življenje, njegova družina ali jaz. Mislila sem, da delam vse narobe," je bila odkrita.

Lawrence je od leta 2019 poročena s Cookom Maroneyjem, skupaj pa imata dva otroka. Cy se je rodil februarja 2022, drugi sin, katerega imena pa še ni delila, pa se je rodil letos.