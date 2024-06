Zakaj se Margot Robbie prepira s svojim soprogom?

Zvezdnica Margot Robbie in producent Tom Ackerley sta vse od leta 2016 srečno poročena. Zakonca sta znana po zelo zasebnem načinu življenja, o njuni zvezi pa je javno znanega precej malo. V novem intervjuju sta zvezdnika, ki imata lastno produkcijsko hišo, le delila nekaj informacij in med drugim razkrila, kaj je glavni povod za spore v njunem domu.

Ko ju je novinar The Times of London vprašal, ali se doma prepirata, je producent dejal, da se z ženo pričkata glede čokolad iz njunih domovin. Igralka namreč prihaja iz Avstralije, medtem ko je producent Anglež, zato je vsak od njiju prepričan, da ima prav njuna domovina najboljše sladkarije. Ob tem je Ackerley dodal, da si včasih želi več športnega rivalstva, ko pride do bojev med Avstralijo in Veliko Britanijo, a da se sam počuti kot častni Avstralec, njegova soproga pa kot častna Angležinja.

Zakonca, ki zaenkrat še nimata otrok, sta povedala tudi, da ju delo ne ločuje ter da skupaj preživita 24 ur na dan. Ob tem je producent dejal, da je njuno zasebno življenje močno prepleteno s poslovnim. "Nimava gumba za vklop in izklop. Vse je postalo ista stvar." In kljub temu, da njuno zvezo skrbno skrivata pred radovednimi očmi javnosti, producent zvezdnico filma Barbie zvesto spremlja na rdečih preprogah.