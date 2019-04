Zakaj se najmlajši princ ne pojavlja v javnosti in kakšna prihodnost ga čaka?

Izmed vseh treh otrok kraljevih zakoncev princa Williama in vojvodinje Kate Middleton je njun najmlajši sin, princ Louis, tisti, ki smo ga v javnosti najmanjkrat videli. Znano je, zakaj ga starša držita nekoliko dlje od fotografskih objektivov in tudi, kakšna prihodnost ga najverjetneje čaka.

Najmlajši otrok princa Williama in vojvodinje Kate Middleton, princ Louis, ki je pred kratkim upihnil svojo prvo rojstnodnevno svečko, je izmed vseh njunih otrok tisti, ki je bil na javnih in kraljevih dogodkih do sedaj najmanjkrat viden – pojavila so se celo naqmigovanja, da ga starša namerno ne izpostavljata in obenem radovednost, zakaj je temu tako.

Britanska kraljeva družina FOTO: Profimedia

Medtem, ko sta njuna starejša otroka, petletni princ George in triletna princesa Charlotte, od samega rojstva dalje polnila številne naslovnice, prisotna pa sta bila tudi na nekaterih pomembnih kraljevih slovesnostih, princ Louis do sedaj v javnosti ni bil tako pogosto prisoten. Kraljeva zakonca Kate in William sta pred časom povedala, da bi rada svoje otroke vzgajala v čimbolj 'normalnem' okolju, viri blizu kraljevi družini pa so poudarili, da je to obenem glavi razlog, zakaj sta svojega najmlajšega sina držala nekoliko bolj v ozadju.

Strokovnjaki, ki proučujejo odnose v kraljevi družini, namigujejo, da bi princ Louis utegnil živeti kot princesa Anne FOTO: Profimedia

Če pogledamo hierarhijo, ki vlada tudi znotraj kraljeve družine, je očitno, da bo najpomembnejšo kraljevo funkcijo po smrti princa Williama prevzel najstarejši sin, princ George. Princesa Charlotte kot prva deklica ravno tako ne bo ostala spregledana. Princ Louis, po drugi strani, bo kot najmlajši otrok po nekaterih predvidevanjih najverjetneje živel na podoben način, kot najstarejša hči kraljice Elizabete, danes 68-letna princesa Anne. Ta se le redko izpostavlja, o njej pa se tudi zelo malo govori oziroma piše. Britanska javnost je ne pozdravlja s tolikšno vnemo kot ostale člane kraljeve družine, saj je že od samega začetka nekoliko bolj v ozadju in s tem tudi manj blizu britanski javnosti. Kljub temu se je samo v preteklem letu udeležila približno 518 kraljevih dogodkov in svečanosti, svojo kraljevo funkcijo pa opravlja dobro in vestno. Podobno, kot deluje princesa Anne, ki je sicer vpeta v kolesje kraljeve družine in vseh slovesnih dogodkov – strokovnjaki, ki proučujejo britansko kraljevo družino, namigujejo, da bi utegnil.v prihodnosti delovati tudi princ Louis. Ker se njegova starša zavedata, da njegova funkcija nikoli ne bo tako pomembna kot funkcija in prepoznavnost njegovega starejšega brata, mu želita omogočiti čimbolj normalno otroštvo – kar pomeni tudi umikanje od fotografskih objektivov in medijske izpostavljenosti.

Princ Louis je pred kratkim upihnil prvo rojstnodnevno svečko FOTO: Profimedia