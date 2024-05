Zakaj se Rihanna kljub napovedim ni pojavila na Met gali?

Metropolitanski muzej v New Yorku enkrat na leto zasije v tematskih barvah – letos je bila tema Vrt časa. Na rdeči preprogi so se tako sprehodili številni zvezdniki v različnih modnih kreacijah, ki naj bi ujele duh vrta, a med njimi letos kljub napovedim in pričakovanjem ni bilo zvezdnice Rihanne. 36-letna pevka in njen partner ASAP Rocky sta sicer znana po tem, da se na prireditvi vedno prikažeta zelo pozno. Leta 2021 sta prišla šele po 10. uri zvečer, enako sta ponovila lansko leto, zato so oboževalci vse do konca tudi letos pričakovali njun prihod, a se to na koncu vendarle ni zgodilo.