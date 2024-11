Zakaj se Victoria Beckham na fotografijah le redko nasmehne?

Mnogi so namreč prepričani, da ji samozavesti ne manjka, a to nikakor ni res, saj je bilo pevko dolga leta močno sram. "Zaradi svoje kože sem začela zelo paziti, kaj jem. In ja, verjetno sem na veliko slikah videti resna, ker mi je bilo tako zelo nerodno zaradi moje kože," je v intervjuju za Telegraph povedala 50-letnica, ki so jo številne akne na obrazu spravljale v obup.

Čeprav danes nima več problemov s kožo, še vedno sledi strogi prehranjevalni dieti. Po besedah njenega moža Davida Beckhama že 25 let vsak dan je enak obrok. Njeno kosilo so vedno ribe na žaru in dušena zelenjava. Kljub temu da se to morda sliši bizarno, pa ji je pomagalo pri tem, da je v formi in da je njena koža lepša. "Če bi mi pred nekaj leti rekli, da bom stopila na rdečo preprogo le z malo korektorja in brez pudra, bi si mislila, da ste nori, a prav to sem storila prejšnji teden," je samozavestno povedala.