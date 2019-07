Zakaj Serena Williams ne bo dala starševskega nasveta Meghan Markle?

Teniška prvakinja Serena Williamsje gostovala v jutranji oddaji televizijskega programa BBC, kjer je odgovarjala na vprašanja o prihajajočem teniškem turnirju v Wibledonu in v neki točki spregovorila tudi o prijateljevanju z Meghan Markle, vojvodinjo susekško.

Njuno poznanstvo seže v leto 2010, ko sta se spoznali na zabavi Superbowla, Serena pa se je udeležila tudi Meghanine poroke in zabave pred prihodom dojenčka, ki je potekala v New Yorku. Ker je tudi sama mama – svojo prvorojenko Alexis Olympio Ohanian je povila pred približno letom dni, so jo povprašali, ali ima morda za novopečeno mamo Meghan koristen starševski nasvet.