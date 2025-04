Zakaj si Kim Kardashian poleta v vesolje ni ogledala v živo?

"Kim nama neprestano piše, ker bi morala priti z nama, a se mora učiti za pravno šolo, poleg tega pa je imela pomemben izpit," je pojasnila njena mama Kris. "Zelo sem ponosna nanjo, a neprestano kliče in govori, da se počuti, kot da veliko zamuja, ter mi ukazuje, naj ji poročam o dogajanju do minute natančno." Kris je ob tem dodala, da je odprava v vesolje zelo navdihujoča ter da je ponosna na vseh šest žensk, ki so naredile pogumen korak.

Spomnimo, po 62 letih se je v vesolje odpravila prva izključno ženska posadka. Ekipo so sestavljale glasbena zvezdnica Katy Perry, zaročenka milijarderja Jeffa Bezosa Lauren Sanchez, televizijska voditeljica Gayle King, vesoljska inženirka Aisha Bowe, raziskovalka Amanda Nguyen in filmska producentka Kerianne Flynn. Suborbitalni let je trajal dobrih 10 minut in potnice ponesel tik nad Karmanovo črto, ki razmejuje Zemljino atmosfero in vesolje. Ekipa je ob krikih navdušenja varno pristala nazaj na Zemlji.