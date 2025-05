Nadaljevanje spora pri Beckhamovih? Sina ni bilo na Davidovi sloviti zabavi

Govorice o nesoglasjih znotraj družine se sicer ponavljajo že dlje časa. Začele so se leta 2022, ko sta se poročila Brooklyn in Nicola. Njuno poroko je namreč zaznamoval spor med Nicolo in taščo Victorio. Nevesta naj bi se namreč v zadnjem trenutku premislila in se odločila za poročno obleko druge modne hiše, ne pa za kreacijo svoje tašče. Zvezdnici sta kasneje sicer uspeli zgladiti spor. Prvo obletnico poroke so David, Victoria, Nicole in Brooklyn namreč preživeli skupaj in temu namenili več objav na družbenih omrežjih.